Muere un hombre de 59 años en un accidente con una máquina en una empresa de Villa de Otura (Granada)

Un trabajador ha fallecido este mediodía en Villa de Otura (Granada) tras sufrir un accidente con una máquina en una empresa de ladrillos, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través de un comunicado.

El aviso del suceso ha llegado al 112 a las 12.30 horas; el testigo que ha dado la voz de alarma indicaba que había un trabajador herido en una empresa de ladrillos ubicada en la carretera N-323A.

El 112 ha alertado en ese momento al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Policía Local; además, se ha informado también de lo ocurrido al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

Fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Local han confirmado que el trabajador, de 59 años, ha resultado fallecido en el accidente laboral, del que no han trascendido más detalles y por el que se ha activado el protocolo judicial.