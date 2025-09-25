El Gobierno andaluz aumenta las rebaja fiscal a quienes alquilan piso: hasta 1.200 euros al año para menores de 35

Un piso el alquiler en el centro de la ciudad. EP Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado una nueva rebaja de impuestos. Será para los menores de 35 años y los mayores de 65 que alquilen su vivienda.

Según ha explicado el presidente andaluz, el próximo año los menores de 35 años podrán deducirse hasta 1.200 euros al año por su alquiler siempre que ganen menos de 35.000 euros al año.

"En el año 2019 había una deducción para menores de 35 años hasta 19.000 euros", ha recordado Moreno, de modo que su anuncio supone incluir en esta ventaja fiscal a quienes ganan entre esos 19.000 y hasta 35.000.

La rebaja en materia de vivienda también se amplía ahora, incluso en mayor medida, si se trata de personas con discapacidad: el máximo en la deducción subirá hasta 1.500 euros frente a los 1.000 que marca el límite actualmente para poder desgravar en la declaración de la renta.

Además, si antes, como ha recordado el presidente, el techo para acogerse a esta rebaja era para rentas de 19.000 euros al año, y ahora es hasta 25.000 en tributación individual.

Hasta 65 años

Este anuncio será, ha detallado Moreno, para los menores de 35 años y para los mayores de 65. También para las mujeres víctimas de violencia de género y de terrorismo.

La ventaja fiscal se amplía también a las personas con discapacidad. Para ellas habrá una deducción de hasta 1.200 euros anuales. "Antes eran solo 1.000 euros", ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía.

La estimación es que esta medida alcance a 35.000 beneficiarios y suponga un ahorro adicional de 8 millones de euros en alquileres, que vendrán a sumarse a los 18 millones que ya se ahorran con las deducciones actualmente en vigor en esta materia.

Este anuncio, en el seno de la sesión de control al Gobierno andaluz, llegaba como respuesta a las preguntas del portavoz del grupo Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha criticado que el Ejecutivo de Juanma Moreno hace políticas "para los ricos".

"¿Quienes cobran 35.000 personas son ricos?", ha preguntado Juanma Moreno al líder de Adelante Andalucía. El presidente de la Junta le ha recordado, además, que García cobra más por ser portavoz de "un grupo con dos diputados" que él, que tiene responsabilidad legal y jurídica sobre casi "nueve millones de habitantes".

Este anuncio de Moreno llega en una semana en la que el Gobierno andaluz acumula espacio gracias a los anuncios sobre el régimen fiscal que diseña para el próximo año.

De esta forma, el Ejecutivo de Andalucía anunció esta semana la rebaja fiscal para quienes tienen mascotas y, además, para quienes pagan la cuota del gimnasio.