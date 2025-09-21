Juan Bravo pide escuchar a los ciudadanos y servirles para arreglar la "España que no funciona": "Es un país apagado"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, en una imagen de archivo. Europa Press

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este domingo que es necesario arreglar la "España que no funciona", porque es un país "apagado".

Durante su intervención en un acto de los populares en Sevilla, ha subrayado que para conseguir ese objetivo es necesario "escuchar a los ciudadanos" y servirles "independientemente de su lugar de origen y de a quién voten".

El motivo de esta parálisis es que el Gobierno "no actúa, ni gestiona al estar absorto en sus problemas de corrupción en los juzgados".

Bravo ha hecho mención especial a los fallos de las pulseras de control telemático que protegen a las víctimas de violencia de género, tal y como recoge el Informe anual de la Fiscalía.

Bravo cree que "el silencio" por parte del Gobierno no puede ser la respuesta ante este caso que afecta a 5.000 víctimas.

Para abordar esta problemática, el Partido Popular ha convocado una sesión monográfica en el Senado el próximo martes sobre la violencia contra las mujeres, en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

A la convocatoria han confirmado su asistencia los consejeros de Igualdad de las comunidades que gobierna el PP, pero las autonomías del PSOE han rechazado participar.

Además, el Grupo Popular -que tiene mayoría absoluta en el Senado- ha invitado a esta comisión a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero todavía no ha respondido, según ha indicado el propio partido.

En clave internacional, ha pedido "acciones y medidas" que detengan los ataques contra la población en Gaza y "potenciar la solución de los dos Estados".

Bravo ha sido rotundo al respecto: "Nadie puede discutir que hay que pararlo. Lo principal es el reconocimiento de los dos Estados y que ambos puedan aportar y vivir en paz con tolerancia".

A su juicio, no basta con hacer declaraciones, sino ver qué acciones pueden frenar lo que está sucediendo porque "nadie, absolutamente nadie, puede entender que esté pasando eso y no seamos capaces entre todos los países de frenarlo". Y todos, al respecto, "tienen este deber".