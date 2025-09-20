La confluencia Por Andalucía arranca sin Podemos y anticipa cuatro candidaturas de la izquierda en las urnas

Miembros de la confluencia Por Andalucía durante su presentación. Por Andalucía

Izquierda Unida y Sumar han dicho de manera oficial que caminarán de nuevo juntos bajo el paraguas de Por Andalucía para conseguir echar al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y lo ha hecho sin el apoyo explícito de Podemos, que sigue en stand by desde finales de junio.

En la antigua cárcel de Ranilla, la confluencia ha sido presentada con dos incógnitas principales: quién será candidato -en 2022 fue Inma Nieto- y si finalmente el partido de Ione Belarra formará parte del mismo de cara a las próximas elecciones previstas para primavera.

Su dirección no termina de dar vía libre para que de nuevo vayan de manera conjunta. Por tanto, si no llegaran a un acuerdo, hasta cuatro partidos de izquierdas se presentarían a las elecciones.

Por un lado, el PSOE y, por otro, más a su izquierda, Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía, la confluencia que lideró en su momento Teresa Rodríguez.

La intención es mantenerles "la mano tendida hasta el último día", según ha expresado Toni Valero, coordinador general de IU-CA y diputado en el Congreso por Málaga.

En cualquier caso, los morados saben bien que no se debe dejar todo para el final. Hay un precedente. Unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2022, tanto apuraron el plazo para registrar la coalición ante la Junta Electoral que se quedaron fuera de manera oficial.

Aunque el acuerdo político posterior subsanó el jurídico, aquello tuvo sus consecuencias. Por ejemplo, su logo no apareció en las papeletas de votos, era IU quien tenía el control del grupo y sus diputados rezaban como independientes.

Aunque unos días después de aquel episodio se fijó que el grupo parlamentario sería coral, durante la legislatura la coalición ha tenido sus rencillas.

"Aquello fue un matrimonio de conveniencia, pero realmente ninguno de los dos quería casarse", aseguraron en aquel entonces a EL ESPAÑOL fuentes de la formación morada.

No obstante, en la actualidad, aseguran desde IU que con los diputados andaluces de Podemos trabajan bien en el día a día, pero reconocen que ellos dependen mucho del dictado de Madrid.

En su momento, desde Podemos señalaron a este periódico que cada formación "tiene sus tiempos" y tienen que tener la máxima coordinación con la cúpula.

Pero la pelota está en su tejado, conscientes también de su debilidad económica como partido a la hora de realizar una campaña electoral.

Se trata de un partido muy centralista. Su ruptura con Sumar se oficializó hace ya casi dos años y desde entonces sus cinco diputados han sido muy fiscalizadores con el Gobierno central.

Hace casi un año se envió una propuesta del proceso político para ir dando forma a la candidatura, convocando posteriormente una mesa de partido, a la que tampoco asistieron los diputados de Podemos.

En cualquier caso, Por Andalucía ya ha echado a andar de nuevo porque quieren estar preparados por si Juanma Moreno cambia el paso y pulsa el botón electoral antes de lo previsto, previsiblemente para marzo.