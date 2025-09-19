Juanma Moreno lidera el frente de comunidades de PP y PSOE para que la Unión Europea escuche a las regiones

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lidera el frente de comunidades -gobernadas por su partido, el PP, pero también por el PSOE- que quiere que la Unión Europea escuche a las regiones en las decisiones que se toman desde Bruselas.

Así lo ha señalado el presidente andaluz, quien estos días está en la reunión del Comité de las Regiones que se celebra en Dinamarca, institución de la que es vicepresidente. Allí ha coincidido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Page, del PSOE, quien ha coincidido "al cien por cien" en su postura.

El objetivo común, ha señalado Moreno, al que también se ha sumado la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tütto, es que Comisión y Parlamento europeo "sigan escuchando a las regiones y ciudades".

El presidente andaluz ha subrayado que existe "cohesión" y "unidad de todos los grupos, desde los verdes hasta liberales, conservadores, socialistas", en torno a "un solo objetivo" que "no es solamente un objetivo de las regiones y de las ciudades", sino "de la propia subsistencia de la Unión Europea tal como la hemos conocido", según ha remarcado.

Así, Moreno ha advertido de que "el hecho de cambiar, modificar, y, sobre todo relegar, a las regiones y ciudades a un rincón donde no participen ni en el diseño ni, por supuesto, en la ejecución de los fondos de cohesión, supone quebrar, por así decirlo, la cultura de esa Europa de los ciudadanos que tanto éxito ha traído".

"Mazazo"

Además, para el presidente de la Junta, ese camino supondría un "mazazo" a las aspiraciones de muchos ciudadanos que ahora tienen la posibilidad desde su ciudad, desde su región, de ver cómo la solidaridad de toda Europa se centra para que puedan progresar, avanzar y converger con las regiones más ricas".

"En el caso de Andalucía sería un mazazo total a la Política Agraria Común (PAC) y para los fondos de cohesión en materia de infraestructuras, de innovación, de investigación", y "en muchas materias que para nosotros son esenciales", según ha continuado alertando Juanma Moreno.

Por eso, según ha agregado, la presidenta del Comité de las Regiones y él mismo van a "impulsar, y estamos ya impulsando, una revolución de alcaldes, presidentes regionales, para que todos" ellos trasladen sus "inquietudes, no solamente a la ciudadanía, para tener el respaldo de los ciudadanos, sino también a los gobiernos nacionales", para que éstos "tomen cartas en este momento en que se están haciendo los presupuestos" europeos e "incluso puedan hacer un reparo importante a esos presupuestos" y "paralizarlos".

Moreno ha sostenido que "Europa no puede avanzar si se rompe ese principio fundamental de la cohesión", y ha avisado de que en esa materia el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades va a mantener una "posición frontal y radical" en defensa de los "principios más elementales de la Unión" Europea.

A la pregunta de "cuánto perdería Andalucía" con la propuesta que ha presentado la Comisión Europea, Moreno ha respondido que los Presupuestos europeos "todavía están ahora mismo en fase de elaboración, y por tanto hay un debate muy intenso".

"Nosotros somos conscientes de que el propio presupuesto tiene que evolucionar", y "estamos de acuerdo además en que haya mayor simplificación y menos burocracia, que es uno de los objetivos que ha marcado la Comisión y nos parece razonable", ha abundado el presidente andaluz.

Moreno también ha dicho estar "de acuerdo en que además hay que cambiar algunas cuestiones en materia de reforzar la ciberseguridad", y también "la seguridad de la protección civil ante las emergencias, y la propia seguridad en defensa".

"Pero por encima de todo eso lo que no queremos es que nos releguen, como hay alguna intención por parte de algunas autoridades europeas y por parte de algunos países miembros", ha advertido el presidente autonómico andaluz antes de agregar que "ahí va a estar la clave de hacia dónde quiere caminar Europa".

Se trata de dilucidar "si queremos seguir trabajando hacia esa Europa descentralizada, de los ciudadanos, cercana a los intereses de los ciudadanos", o "caminamos hacia otra senda" que pase por "romper el espíritu europeo, un proyecto y una forma de trabajar que ha sido clave del éxito de Europa".

Por eso, Moreno ha realizado un llamamiento a seguir "haciendo las cosas bien" y que "la Comisión, el Parlamento" europeo, "sigan escuchando a las regiones y a las ciudades", y en ese punto ha reivindicado que el Comité de las Regiones y las Ciudades es "hoy una institución fundamental en esta transformación y en esta evolución que, necesariamente, tenemos que vivir como causa de los acontecimientos que estamos viviendo, con las guerras comerciales, las guerras híbridas y las guerras militares que, tristemente, estamos viviendo en Europa".

A la pregunta de si cree que encontrará alianzas entre todas las comunidades autónomas en España para este objetivo, Moreno ha respondido que sí, y ha subrayado que "todas las comunidades gobernadas por el PP" están "absolutamente alineadas", y "hoy mismo hemos visto al presidente de Castilla-La Mancha, al socialista Emiliano García-Page, que se ha manifestado en la misma línea en la que nos hemos manifestado".

Finalmente, ha subrayado que Kata Tuttö "viene del Partido Socialista Europeo", él del Partido Popular Europeo, y "ambos coincidimos en el 100% de esas reivindicaciones", según ha puesto de relieve.