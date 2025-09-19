La consejera de Salud salva el puesto: Andalucía ya tiene atención telefónica a padres con niños en cuidados paliativos

Juanma Moreno con las madres a las que prometió la puesta en marcha del servicio el pasao mes de julio. EP Sevilla

Andalucía ya cuenta con un servicio de atención a los padres que tienen niños con una enfermedad terminal. Se trata de un teléfono donde los progenitores con menores en cuidados paliativos pueden consultar dudas y recibir apoyo.

Este servicio, cabe recordar, fue un compromiso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, del pasado mes de julio. Entonces dos madres, ambas con hijos en cuidados paliativos, acudieron al Parlamento para contarle que no contaban con atención especializada.

El presidente de la Junta prometió en ese momento que el servicio se pondría en marcha antes de final de año. De lo contrario, dijo, cesaría a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

No hará falta. La titular de Salud mantiene su puesto porque, solo dos meses después -uno si se tiene en cuenta que agosto es inhábil en la administración-, las familias andaluzas cuentan con el servicio que les ayuda y acompaña cuando en casa hay un menor con una enfermedad terminal.

El servicio está disponible, por ahora, para la provincia de Málaga como proyecto piloto. Desde ahí se extenderá al resto de Andalucía. En todos los casos funcionará las 24 horas y los 7 días de la semana.

Escalonado

"El proyecto se está desplegando de manera escalonada", detallan desde la Consejería de Salud. Así, como se ha señalado, "la primera fase arrancará este mes de septiembre en la provincia de Málaga, donde ya se han celebrado reuniones operativas con los equipos de referencia y se ultiman los cuadrantes de guardias para que el servicio esté operativo a partir del 22 de septiembre".

En menos de dos semanas se sumará "una segunda provincia", además de un "nodo interprovincial". El servicio estará disponible, como se comprometió el Gobierno andaluz con las familias, antes del 31 de diciembre.

Las familias con menores en cuidados paliativos tendrán atención telefónica y por videollamada para atender dudas o sentirse acompañados en esos momentos de enfermedad.

Además, el plan contempla "la constitución de un grupo de trabajo mixto para protocolizar la atención continuada en toda la comunidad y la coordinación con entidades de referencia para la derivación de pacientes", señalan desde la Junta.

Satisfacción

El plan incluye también "la elaboración de registros clínicos adaptados, el seguimiento de la actividad mediante herramientas de control y la realización de encuestas de satisfacción a las familias, con el objetivo de garantizar la calidad y evaluar el impacto asistencial", detallan las mismas fuentes.

La Consejería de Salud recuerda que todas las provincias cuentan con dispositivos organizados para dar respuesta a las necesidades de pacientes pediátricos en situación de últimos días, adaptando los recursos a las características de cada territorio y a la demanda asistencial concreta.

Esta atención se presta de forma coordinada entre unidades específicas de cuidados paliativos, equipos de Atención Primaria, servicios de urgencias y dispositivos de hospitalización domiciliaria, con el objetivo común de ofrecer una atención integral, humanizada y accesible en todo momento.

Además, Andalucía cuenta con una red consolidada de Unidades de Cuidados Paliativos para menores, dentro de los servicios de Pediatría, distribuida por toda la comunidad autónoma, con mínimo una por provincia.