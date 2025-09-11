Andalucía supera la media nacional de gasto en sanidad por primera vez tras ser la última región con el PSOE

Andalucía ha superado, por primera vez en su historia, la media de gasto en sanidad por habitante. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención en el Pleno del Parlamento de este jueves.

Se da la circunstancia de que, de acuerdo con los datos del Gobierno central, Andalucía estaba en el último puesto en este medidor del compromiso con la sanidad cuando gobernaba el PSOE en la región. Así, en 2019, era la comunidad con el menor gasto por habitante de España.

De esta forma, en 2018, el último que mide íntegramente la gestión del PSOE en la Junta, en Andalucía se dedicaban 1.171 euros por habitante para cuestiones sanitarias. La cifra más baja de toda España. Le seguía Cataluña con 1.177 euros por habitante.

A la cabeza, entonces, estaban País Vasco y Navarra, ambos por encima de los 1.700 euros en gasto sanitario por habitante.

Hoy la realidad no tiene nada que ver. El gasto medio por habitante en sanidad en España es de 1.757 euros. Andalucía invierte 1.764, por encima de la media.

Sanidad

El dato es capital, no ya por la cuestión estadística, sino porque además llega justo en un momento en que el caballo de batalla de la oposición en Andalucía pasa por acusar al Gobierno de Juanma Moreno de descuidar la sanidad pública.

Este dato vendría a desmentir la acusación y confirma la apuesta por la inversión a la que este mismo jueves el presidente de la Junta ha hecho referencia al responder al PSOE en la sesión de control en el Parlamento de Andalucía.

De hecho, ante la acusación de la líder del PSOE andaluz, María Márquez, de una querencia por la concertación con la privada, Moreno ha desgranado decenas de contratos de este tipo que la entonces consejera María Jesús Montero firmó para la sanidad de la comunidad.

Hasta 500 millones de euros, ha detallado Moreno, comprometió la ahora candidata a la Junta de Andalucía con clínicas privadas.