La nueva Ley de Vivienda busca aumentar la oferta para suplir las al menos 200.000 casas que faltan en Andalucía

El presidente de la Junta y los agentes sociales, este martes en la presentación de la Ley de Vivienda. EP Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado este martes su Ley de Vivienda, que quiere "poner más casas en el mercado", sobre todo VPO de alquiler y compra.

El objetivo de esta norma, que llega al Consejo de Gobierno este mismo miércoles, es "igualar la oferta y la demanda" de vivienda en la comunidad.

Según el presidente de la patronal de la construcción de Andalucía, Fadeco, Ignacio Peinado, el desfase entre viviendas disponibles y las que hacen falta es alto: hasta 200.000, ha detallado.

El presidente andaluz ha señalado que la vivienda es uno de los grandes retos ahora mismo. "Y vamos tarde", ha señalado, puesto que "llevamos una década y media donde no se han hecho las reformas oportunas" en el sector.

A esto se suma otro problema, ha señalado Moreno: la ley de vivienda estatal, auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha supuesto un "fracaso". "El intervencionismo ha provocado que haya menos viviendas en el mercado, lo que ha subido más los precios", ha indicado el presidente andaluz.

"Las medidas que se han tomado han agravado los problemas", ha señalado Moreno, cuestión con la que han coincidido la alcaldesa de Jerez, el de Utrera o el representante de la patronal de la construcción.

Jóvenes y familias

Frente a eso, ha señalado Moreno, las normas impulsadas por la Junta de Andalucía. "Soluciones realistas y sensatas" que ayuden al acceso a la vivienda. "Es terrible que haya quienes no pueden acceder a un sitio para vivir", ha señalado. Se refería a "jóvenes, familias o personas en exclusión".

"Son personas que parece que hayan perdido el derecho a vivir en su ciudad o pueblo porque no hay vivienda", ha indicado. Pero contra eso, más oferta, ha señalado.

Es una vía, ha indicado está la LISTA, una ley "completa y muy trabajada durante 3 años" con el consenso de los sectores implicados aunque "con un recurso del Gobierno central". También ha nombrado el decreto aprobado el año pasado que busca construir hasta 20.000 viviendas en 5 años o el aval bancario a los menores de 40 años para el acceso a la primera vivienda.

Así, con estas normas y la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, el Gobierno de Moreno quiere "generar más vivienda", la "obsesión" ha dicho el presidente andaluz de su Gobierno. Y, dentro de esas vivienda, que haya más VPO "en alquiler y venta".

Por eso, dentro de la ley se recoge que cualquier promoción de vivienda deberá reservar al menos el 25% de sus unidades a VPO.

Además, la norma quiere "crear una bolsa de suelo" así como generar un portal web donde se recojan todas las VPO que hay en Andalucía.

"Los ciudadanos podrán saber cuáles son, dónde están y cuáles son las condiciones" de cada una, ha señalado Moreno.

"No hay varitas mágicas ni soluciones de la noche a la mañana", ha advertido el presidente andaluz. "Son procesos lentos. Todo esto va a dar sus frutos, pero no de forma inmediata", ha añadido.

En el acto han intervenido la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo; el registrado de la propiedad Manuel Ridruejo, decano del Colegio de Registradores de Andalucía Occidental; el alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez; Jorge de Alba, perteneciente a la plataforma juvenil Lideremos, y el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado.