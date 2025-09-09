Ocho detenidos en Cádiz por torturar a un miembro de su banda para recuperar la droga que llevaba dentro de su cuerpo

Agentes de la Guardia Civil, durante las detenciones por esta operación en Cádiz. EP Cádiz

Agentes de la Guardia Civil han detenido a ocho personas en Cádiz acusados de torturar durante tres días seguidos a un hombre. La razón, señalan desde el Instituto Armado, es que acusaban a la presunta víctima de haber perdido una droga que les pertenecía.

Así, según la Benemérita, los ocho detenidos -hay una novena persona en búsqueda por estos hechos- habrían secuestrado al hombre y lo habrían torturado durante tres días. Le señalaban por haber extraviado un alijo de cocaína y heroína.

El hombre llevaba la droga dentro del cuerpo. Esto es una forma más o menos frecuente de transportar las sustancias ilegales. A quienes lo hacen se les conoce como 'mulas'. Cuando lo localizaron, los ahora detenidos le dieron laxantes para que expulsara la droga.

Además de darle el laxante, el hombre contó a los agentes que le habían golpeado y retenido durante tres días para conseguir la cocaína y heroína. Sin embargo, tras expulsar la sustancia ingerida, esta fue sustraída en el interior de una vivienda, lo que provocó que los líderes de la red lo culpasen de la pérdida.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto en Puerto Serrano (Cádiz), donde los agentes localizaron a un joven en estado grave tras refugiarse en una vivienda.

"Trepamuros"

La operación, denominada "Trepamuros", se desarrolló en la madrugada del 4 de septiembre y permitió el arresto de ocho personas, seis de las cuales ingresaron en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera. A los detenidos se les imputan delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Arcos de la Frontera, con apoyo del GRS-2, la Compañía de Villamartín, la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Servicio Cinológico y el Equipo Pegaso.