Montero abre curso electoral centrada en la quita: "¿Alguien puede pensar que iba a permitir trato desfavorable a Andalucía?"

El curso político que culminará en las elecciones andaluzas ha arrancado formalmente para el PSOE andaluz. Al frente, una María Jesús Montero que ha pedido a los militantes entregarse en los próximos meses a la tarea de recuperar San Telmo y decidida a convertir la quita de deuda en el primer gran argumento para afrontar la batalla dialéctica.

Porque la quita, ha insistido, es la iniciativa que hace que se caiga "el discurso" de los "agravios entre territorios" que ha dicho enarbola la Junta presidida por Juanma Moreno. Por tanto, es clave para enfrentarles, porque, se ha preguntado retóricamente, "¿por qué renunciar a una quita que nos va a permitir mejorar los servicios públicos en nuestra tierra?".

La medida, en esencia, permite que el Estado asuma más de 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas que no desaparece, sino que se mutualiza al repartirse entre el conjunto de los ciudadanos españoles.

Andalucía es en términos brutos el territorio más beneficiado con la propuesta, con casi 19.000 millones de deuda que asumiría el Estado, seguida de Cataluña. En el proceso, una de las partes que más ha destacado Montero como interesante es que las comunidades podrían usar los intereses que se van a ahorrar por el pago de esta deuda en sanidad, educación o servicios sociales.

Es un argumento desmentido esta misma semana por la la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El ente ha insistido en que el ahorro en intereses una vez el Estado asuma esa deuda en realidad no sirve para elevar el margen de gasto de las comunidades autónomas.

Moreno ha anunciado ya que no se acogerá a la quita de deuda apuntando que es una "trampa", pero para su rival electoral lo que sucede es que por primera vez, "se pone en un papel" un acuerdo "con una fuerza política de otra parte del territorio" --en alusión a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)-- del que "la comunidad más beneficiada es Andalucía".

"Se les cae el discurso, se cae el argumentario de 'Génova'", ha insistido Montero, que también ha dado la vuelta a una crítica habitual desde que fue nombrada líder de los socialistas andaluces sin dejar su cargo de ministra de Hacienda: la de pensar más en el Gobierno.

"¿Alguien en su sano juicio puede pensar que siendo yo ministra de Hacienda iba a permitir nunca trato desfavorable para una Andalucía a la que quiero, conozco bien y quiero impulsar para los próximos años?", ha preguntado.