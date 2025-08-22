El PP evita un pleno en agosto en Andalucía para abordar los incendios forestales y en la Mezquita que pedía la izquierda

Parte de la zona arrasada por el fuego en Tarifa este verano, junto a las casa de los Alemanes. EFE

El PP andaluz ha evitado, haciendo uso de su mayoría absoluta, que se celebren este agosto plenos extraordinarios en el Parlamento regional para abordar la gestión de los incendios forestales registrados durante el verano en la comunidad –con énfasis en Tarifa– y en la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad.

Los populares han rechazado este viernes en la Diputación Permanente las iniciativas que así lo solicitaban, presentadas por los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

La oposición pedía convocar de forma extraordinaria, por un lado, un pleno que acogiera las comparecencias de los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

El objetivo era que debatir sobre la gestión de los incendios forestales registrados este verano en Andalucía y muy especialmente en Tarifa.

Además, se presentó a la Diputación Permanente otra propuesta para un pleno que incluyera la comparecencia de la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, en su caso sobre el incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba. También ha sido rechazada con los votos del PP-A.

El argumento del PP, expuesto por el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Pablo Venzal, es que no ven "necesidad que justifique" la convocatoria de un pleno extraordinario.

Un parecer con el que discrepa la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez. En su caso, ha avanzado que si se rechazaban estas convocatorias su formación va a solicitar la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento "para estudiar cómo se está gastando el dinero en la prevención de los incendios en Andalucía" por parte del Gobierno de la Junta, según recoge Europa Press.

Sanz comparecerá a petición propia

Mientras, Sanz ha asegurado que "en cuanto se den las circunstancias" comparecerá "a petición propia" en el Parlamento para dar explicaciones sobre los incendios registrados en Andalucía este verano.

Esas "circunstancias", ha explicado, son el final de la campaña de incendios. "Seguimos en el periodo de peligro extremo. Habrá comparecencia a petición propia. No me lo tendrá que pedir nadie", ha asegurado. "Es lo que esperan los ciudadanos y es lo que estamos haciendo: dedicarnos a extinguir incendios lo más rápidamente posible y de la manera más eficaz posible", ha puntualizado.

Ha negado además cualquier paralelismo entre la situación con esta solicitud de pleno extraordinario y la petición del PP a nivel nacional para que comparezcan varios ministros en el Senado para dar información sobre la ola de incendios en España.

"Los incendios de Andalucía y del resto de España no son comparables. Nosotros hemos estabilizado los incendios prácticamente en 24 horas", ha argumentado.

En este sentido, ha agregado que en Andalucía no se han pedido medios extraordinarios del Estado. "Si lo tuviéramos que hacer, lo haría; pero que no lo hemos tenido que hacer y por eso las comparecencias no son comparables", ha zanjado.