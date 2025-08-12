La Unesco avala la extinción del fuego en la Mezquita en menos de tres horas: "Se actuó más rápido de lo previsto"

La extinción del incendio en la Mezquita de Córdoba ya ha recibido un primer aval de la UNESCO. Se sofocó en menos de tres horas. De hecho, según indican desde el Cabildo Catedral, "se actuó más rápido de lo previsto" por los simulacros.

Tres días después del fuego, el monumento sigue a la espera del informe definitivo en el que trabaja la Policía Científica para determinar con exactitud el origen de las llamas.

Sin embargo, a petición de la presidenta de la Unesco, Audrey Azoulay, el Cabildo Catedral de la Mezquita envió un informe a dicha organización este domingo. También a la Consejería de Cultura, al Ministerio de Cultura y a la Secretaría de Estado del Vaticano.

"Se han alegrado de la rapidez en la contención del fuego y de que el impacto haya sido menor y mucho menos grave de lo que se podía pensar en un primer momento", revela José Juan Jiménez Güeto, canónigo portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba a EL ESPAÑOL.

Según indican los datos del departamento de seguridad de la Mezquita, "se actuó más rápido de lo esperado". La primera respuesta estuvo por debajo de los seis minutos que preveían los simulacros.

En primer lugar, funcionaron los detectores de humo e inmediatamente la información llegó a la sala de seguridad, donde hay un vigilante las 24 horas. Él activó el protocolo de autoprotección y se pusieron todos los mecanismos en marcha.

Evaluación sobre el terreno de la UNESCO

En cualquier caso, este mismo martes llegan a la Mezquita de Córdoba responsables del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organismo dependiente de la Unesco para evaluar sobre el terreno los daños que ha provocado el incendio.

Mientras, este lunes trabajaban en la zona afectada, de unos 50 metros cuadrados de un total de 23.000, arquitectos, conservadores, restauradores e ingenieros de la Mezquita.

A ellos se les han unido los técnicos de la Consejería de Cultura. Han sido ellos quienes han autorizado el comienzo de las tareas de desescombro, necesarias para asegurar definitivamente la zona.

También se han conseguido los permisos del Ayuntamiento para poder sacar los escombros. Eso permitirá acelerar el trabajo de Policía Científica para concluir el informe definitivo de los daños.

En principio, según apuntan desde el Cabildo Catedral, dicho documento se cerrará esta semana, incluso puede que "en uno o dos días". Será el primer paso para la elaboración de un plan de restauración.

El riesgo ya había sido identificado

El informe preliminar establece que el fuego se originó en la capilla que se empleaba como almacén.

La capilla colindante, la de la Anunciación, colapsó por el peso del agua en la cubierta. Habrá que restaurar parte de su retablo, ya que la parte de arriba cayó, así como algunas de las imágenes pequeñas que contenía.

De manera más leve, también afectó a las del Espíritu Santo y San Nicolás de Bari por el humo y el impacto de los gases.

Según indica, el portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, el Plan de Autoprotección, funcionó "perfectamente". Es un documento que se actualiza cada tres meses, con simulacros periódicos.

Es así como se detectan nuevas zonas de riesgo y se ponen en marcha nuevos protocolos. Precisamente, una de las áreas problemáticas identificadas era la capilla almacena.

En proceso de traslado

El Plan de Autoprotección ya había señalado este enclave como una zona sensible en caso de que se originara un fuego.

Es por ello que a principios de 2025 se adquirieron dos inmuebles en la calle Encarnación, contiguos a la Mezquita. Se estaban adecuando antes del traslado de los utensilios.

Hasta ahora no había sido posible hacerlo, indica Jiménez Güeto, por la dificultad de encontrar inmuebles vacíos en la zona porque eran artículos de uso diario. Hay que guardarlos cerca del templo.

De hecho, el Cabildo Catedral dispone de una nave en un Polígono donde se almacenan andamios y otra maquinaria más pesada.

"Era un espacio conocido por todas las administraciones y del que se conocían los riesgos dentro del plan de autoprotección. Por iniciativa propia, llevábamos tiempo queriendo liberarlo. La pena es que el fuego haya llegado antes", señala Jiménez Güeto.

Varias zonas sensibles

Además de la capilla almacén, también se identifican como lugares de riesgo la zona del archivo y la del crucero. Para esta última, ya esta firmada la colocación de un nuevo sistema de extinción de incendios por nebulización.

Una vez cerrado el informe definitivo de los daños, se afrontará la restauración de la zona afectada. Aunque la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha cifrado el coste en un millón de euros, desde el Cabildo Catedral prefieren esperar.

En cualquier caso, indican que disponen de un fondo de contingencia, que van dotando cada año, para afrontar los gastos de cualquier eventualidad.

Así, pese a que han recibido el ofrecimiento de diversas instituciones, públicas y privadas, para aportar financiación, en principio, el Cabildo Catedral asumirá al completo la restauración.

A su vez, se ejecutará, como ha sucedido en los días posteriores al incendio, sin necesidad de cerrar el templo.