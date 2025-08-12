Detienen a un hombre con garrafas de gasolina como presunto autor de otro incendio en un paraje cercano a Tarifa

La Policía Local de Barbate ha detenido a un hombre que portaba dos garrafas de gasolina en las inmediaciones de un incendio en los Caños de Meca. Se localizó a una media hora del que ha arrasado 300 hectáreas en Tarifa y que también fue intencionado.

Los agentes ya han trasladado el parte al SEPRONA de la Guardia Civil, encargado de la investigación de los incendios forestales.

Fuentes de la investigación indican que, por el momento, solo se le relaciona con el incendio de los Caños de Meca. Se declaró en la mañana de este martes y se pudo controlar rápidamente, a diferencia del de Tarifa, que sigue con varios frentes activos.

Tal como confirmaba el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Antonio Sanz, hay "datos y evidencias" de que tanto este incendio como el que obligó a desalojar a 2.000 personas en Tarifa han sido "intencionados".

De hecho, el responsable político aseguraba esta mañana que en el caso del de Los Caños de Meca ya se había podido confirmar su presunto autor y las circunstancias en las que se originó el fuego.

Drones para vigilar

Se ha reforzado la vigilancia de todo el perímetro costero e incluso vuelan drones para detectar cualquier "circunstancia extraña". También se ha pedido colaboración a la ciudadanía para que alerte si hay alguna "conducta sospechosa".

La investigación está abierta, pero, por el momento, solo se tiene la certeza de que el detenido es presunto autor del incendio de los Caños de Meca.

Se busca, por tanto, al autor del que originó el fuego en Tarifa, que estuvo cerca de alcanzar las casas de Atlanterra y la playa de los Alemanes.

Todo ello, mientras todavía trabajan hasta diez medios aéreos en la zona para terminar de controlar el fuego, que sigue todavía activo en su "flanco derecho". Por ello, solo han podido regresar a sus casas y hoteles 700 de los 2.000 desalojados en la tarde del lunes.