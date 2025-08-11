La restauración de la Mezquita de Córdoba tras el incendio costará un millón de euros

El interior de la Mezquita de Córdoba tras el incendio del pasado viernes. EP Sevilla

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, estima que la restauración de la Mezquita tras el incendio del pasado viernes costará un millón de euros.

Sobre las causas del fuego, cree que es "imprudente" apuntar a una posible negligencia. De hecho, prefiere no manifestarse para esperar a las conclusiones de la investigación abierta que hay en marcha.

"Hay que esperar los resultados de las investigaciones que hacen los profesionales para saber exactamente lo que ha ocurrido y, en consecuencia, opinar", ha insistido Del Pozo.

En declaraciones para Onda Cero, ha calificado como "excelente" la gestión del Cabildo Catedral en el monumento.

Al respecto, ha asegurado que la conservación se encuentra en "permanente actualización" y que se actuó rápido, "a tiro hecho", para sofocar el incendio. Así, los daños fueron "muy limitados".

Se aplicó el plan de autoprotección

Esto fue posible, según indica Del Pozo, gracias al plan de autoprotección con el que el monumento contaba desde 2017 y que fue actualizado en 2019.

Las llamas solo han afectado a unos 60 metros de un conjunto monumental que alcanza los 13.000, según ha detallado.

En principio, a la espera del informe que detalle exactamente el origen del fuego, las primeras exploraciones apuntan a que todo comenzó en una capilla que se empleaba como almacén de artículos de limpieza.

En principio, el Cabildo Catedral pensaba trasladar todos los objetos de esta capilla a unos locales que había adquirido.

Protocolos en "permanente actualización"

A juicio de Del Pozo, es una señal de que "todo está en permanente actualización y los planes reconocen las zonas de riesgo y qué cosas se pueden mejorar o dónde hay que intervenir más rápidamente cuando surge una emergencia".

Han quedado dañadas las capillas de la Anunciación, San Nicolás Bari y Espíritu Santo. El techo de la primera llegó a colapsar. Además, también habrá que restaurar varias obras de arte.

Sobre el origen del fuego en este monumento declarado como Patrimonio de la Humanidad, Del Pozo ha recalcado que "hay determinados tipos de incidentes que muchas veces son inevitables".

"Ya veremos cuando salga la investigación. Hay que ser prudentes y no echar por tierra nunca la gestión y la conservación de ese magnífico monumento", ha subrayado.