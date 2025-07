De 'tito Berni' al prostíbulo de la Faffe pasando por los audios a Cerdán y Ábalos: el PP afea al PSOE su trato a las mujeres

El 'tito Berni', el prostíbulo donde condenados por el caso Faffe pagaban con dinero público en Sevilla, los audios de Santos Cerdán y José Luis Ábalos hablando de prostitutas, Paco Salazar y su denuncia en Dos Hermanas...

"Escuchar al PSOE hablar de mujeres es como escuchar al Dioni hablando de furgones blindados", ha ironizado el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, este jueves en el Pleno de la Cámara andaluza.

Las referencias han sentado muy mal en la bancada del PSOE. Así lo ha hecho saber la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez, tanto dentro de la Cámara como fuera. "Nosotros actuamos en cuanto se conocen los casos", ha defendido la onubense, quien ha señalado que ellos han denunciado a dos alcaldes del PP en Cádiz por presuntos abusos.

Para el PP, palabras que se lleva el viento porque, a la hora de la verdad, ha indicado Martín, tras cada escándalo de corrupción hay un trato vejatorio a las mujeres. Así pasó, ha señalado, en el caso del 'tito Berni', diputado del PSOE salpicado por el caso Mediador donde presuntamente hubo pago a prostitutas.

Ocurrió igual en el caso de la Faffe, caso donde uno de los condenados pagó con dinero público el gasto de una noche en el prostíbulo Don Angelos de la capital andaluza. También hay consumo de prostitución en los audios de Ábalos y Santos Cerdán. Y a todo eso se suma la denuncia de una mujer contra Paco Salazar, estrechísimo colaborador del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Degenerados"

"El primer derecho que tiene una mujer en España y en Andalucía es que se la respete. y que no se la trate como un trozo de carne para alimentar los vicios de ningún degenerado", ha afeado al PSOE en referencia a los citados casos de consumo de prostitución en altos cargos socialistas.

Para Martín, todos los que salen en noticias relacionadas con consumo de prostitución o trato vejatorio a mujeres tienen algo en común: "Son del PSOE y sanchistas", ha señalado.

Para el popular, el sanchismo es "manantial inagotable de degenerados", de modo que, ha indicado, "menos golpecitos de pecho cuando hablen ustedes de mujeres y de defensa de las mujeres porque ustedes lo único que defienden es a Pedro Sánchez".

El PP, especialmente duro con esta cuestión ha acusado al PSOE de convertir al Gobierno central en "un letrero luminoso de esos de carretera, un letrero luminoso, el machismo más miserable, ese es el machismo de hoy".

Martín ha lamentado, además, que "en pleno siglo XXI", el PSOE haya propuesto cambiar sus estatutos para expulsar a quien consuma prostitución, algo que no debería ocurrir. "En el siglo XXI le tienen que mandar una carlita a los empleados de la Moncloa con un protocolo de cómo hay que actuar frente al acoso", se ha sorprendido Martín.

"Pero ¿ustedes de dónde han salido? Señorías, ¿cómo es posible que a esta altura los hombres de su partido y de su gobierno haya que explicarles que a las mujeres no se las acosa y que un señor que es dirigente político no puede ser un putero?", se ha preguntado. "Pero ¿qué mujer va a votar al Partido Socialista?", ha añadido.

Este rapapolvo del PP ha sentado especialmente mal en las filas del PSOE. Argumentan que desde su formación toman medidas en cuanto se conocen los casos de machismo o de consumo de prostitución. Algo, añaden, que el PP no puede decir también.

"Aquí me pongo seria", ha advertido María Márquez al presidente de la Junta al hablar sobre esta cuestión. "El Partido Socialista, ante una denuncia anónima publicada en un medio de comunicación, actuamos. Ese es nuestro rasero", ha señalado la socialista.

"Ahora, ¿cuál es el suyo, señor Moreno? ¿A usted qué le parece esto? Me tocó el pecho, cogió mi mano y la puso sobre su miembro, recorrió mi cuerpo con su mano mientras me insistía en que no me fuera. ¿Sabe quién denuncia esto, señor presidente? Mujeres. ¿Sabe contra quién? Contra su alcalde de Algeciras, con el que usted se vaciaba y se fotografiaba en el Congreso del Partido Popular este fin de semana", ha señalado Márquez.

Para el PSOE, mientras "el alcalde de Algeciras siga en su cargo", el PP no tiene "legitimidad ninguna para defender los derechos de las mujeres".