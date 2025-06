Así hablaban Ábalos y Koldo sobre el amaño de obras: "Santos está obsesionado con lo de Sevilla; se está jugando la vida"

El informe de la UCO sobre las actividades del exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo, y el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, contiene un pasaje completo sobre una presunta mordida a cambio de la adjudicación de la obra del puente del Centenario de Sevilla.

EL ESPAÑOL ha accedido a las grabaciones donde se escucha a Ábalos, entonces ministro de Transporte y a Koldo, su asesor, hablando sobre dicha obra. En la conversación mencionan a Santos, de quien dicen que tiene que hablar sobre el asunto.

AUDIO | Las conversaciones de Koldo y Ábalos sobre el presunto reparto de comisiones

La conversación que registra la Guardia Civil es la siguiente:

KOLDO (K): Sí, sí, vale. Pero el problema está en que, Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con el, con el, con Sevilla, con el puente. Pero obsesión, es algo, por demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida, digo porque eh. Allí, él, o sea, todo lo que está, toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna. Porque también está el tema de, de Marruecos, que eso sale, y aquí nadie dice nada.

ÁBALOS (A): (Dice algo ininteligible).

K: Sí, pero ¿Cuándo?, ¿Cómo va a funcionar esto? Es decir, porque claro, es que eh, aquí esto... y que les digo, ¿vas a hablar con el Subse? ¿vas a presionar con el puente? Porque a mí me está mosqueando mucho. Y le digo, Santi tío, no puedes presionar de esta forma, digo. […]

K: […] Javier está atacado de los nervios con Pedro Saura, porque no hace más que explicarle, y lo del puente de Sevilla, le dice que está totalmente justificado ¿vale? Que no entiende porque no se hace, porque está muy justificado, solo tienes que hablar con el Subse. […]

En el extracto que hace la Guardia Civil de esta conversación -hay muchas más en las casi 500 páginas del informe-, se ve cómo Ábalos y Koldo, su asesor, hablan de Santos Cerdán, persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Se la juega"

De él dicen que está "obsesionado con lo de Sevilla". Se entiende que se refieren a la adjudicación de la obra de ampliación del puente del Centenario, infraestructura clave en la capital andaluza. Es más, llegan a decir que el ya número 3 del PSOE "se está jugando la vida" por esta cuestión.

Es más, en un momento dado, Koldo señala que Cerdán está "ejerciendo presión" por la obra de ampliación del puente. "Me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna", señala el también investigado por la presunta trama de corrupción.

Más de medio millón de euros

Sobre la obra de Sevilla hay más audios. En el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se puede escuchar también:

Cerdán: Yo les pedí a estos lo de Sevilla.

Koldo: Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona

Santos: …que se la voy a dar, 550.000 euros

Koldo: Sí, cierto

Cerdán: 550

Koldo: Cierto, es verdad

Cerdán: Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá

Koldo: (interrumpe) No eso no es así, es de, de Murcia

Cerdán: (interrumpe)(ininteligible) De, sí, y Logroño me dicen ellos y después lo que nos queda es lo de Sevilla

Koldo: No, ¿y lo de Barcelona?

Cerdán: 550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, les diré que me lo pongan por escrito, si no. Y te lo doy, ¿vale?

Koldo: No, no, dáselo a él, yo no quiero problemas

Cerdán: No…

Koldo: (interrumpe) Yo prefiero que se lo digas a él y ya está, yo no quiero problemas

En esa misma conversación, Koldo se quejó a Cerdán de la situación de su mujer, Patricia Uriz, que, como el propio Koldo y su hermano Joseba, tuvo que dejar su puesto de secretaria en el Ministerio de Transportes tras el cese de Ábalos.

Koldo: Ahora que ya te he enganchado después de dos meses, cabrón, que me has dejado abandonado de la mano de Dios, pero bueno, no te preocupes, yo estoy bien eh, de verdad, yo estoy bien.

Santos: ¿La familia?... (Ininteligible)

Koldo: Pati [Patricia Uriz] lo lleva mal. Mi hermano Joseba lo lleva relativamente bien, porque, claro, se cargaron a Pati, se cargaron a Joseba, yo dimití, o sea.

Después de ocho meses la situación se complica. He pedido un favor a que la contraten y me han dicho que sí, que la van a contratar, lo más seguro que la contraten. O la contrata una constructora (...)

Santos: Si te puedo echar una mano en algún sitio, me dices.

Koldo: Yo necesitaré que hables con Javier, eso es casi seguro. Herrero [director general de Carreteras] ¿vale? Eso, es decir, para que ayude a éstos.

Santos: Me dices: "Oye, aquí y el nombre" y ya está.

Las conversaciones sobre esta obra, que aún está en marcha y acumula años de retrasos, parece dejar claro que los implicados en esta pregunta trama se enriquecían con ella. Así lo señala el informe de la UCO en el que se leen frases como "Yo les pedí a estos lo de Sevilla".