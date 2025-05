Juanma Moreno y María Jesús Montero aparcan la guerra política por unas horas: "Andalucía ha tomado Roma"

La marcha Margot estaba sonando cuando el Cristo de la Expiración de El Cachorro estaba discurriendo ante el palco de autoridades instalado en el Circo Massimo de Roma.

Allí están la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quienes este sábado han enterrado durante unas horas el hacha de guerra política para vivir un día histórico en el que "Andalucía ha tomado Roma".

Ambos dirigentes se han dirigido a la Ciudad Eterna para presenciar la Gran Procesión del Jubileo que presiden imágenes tan importantes de la Semana Santa andaluza como El Cachorro o la Virgen de la Esperanza de Málaga.

Tanto Moreno como Montero han destacado la importancia del patrimonio religioso, del arte sacro y de la tradición religiosa andaluza, aunque la ministra ha instado a que este acontecimiento "sirva para que las hermandades sepan el apoyo que tienen por su labor social y por el valor de su patrimonio".

Ha sido Juanma Moreno el que ha pronunciado la frase "Andalucía ha tomado Roma" y no solo por la presencia de ambas imágenes. "Esta mañana he dado un paseo y he escuchado mucho acento andaluz".

"Además, hoy a muchos romanos se les va a caer la baba viendo parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestra devoción, de lo que representa Andalucía a través de nuestra Semana Santa, que es mucho más que pasión y sentimiento", ha subrayado Moreno a los periodistas.

Ante la comitiva, el presidente ha valorado el esfuerzo que se ha hecho para hacer posible el traslado de las imágenes a Roma, algo que, al principio, "parecía imposible", ya que tienen un alto valor cultural y artístico. La Junta ha colaborado económicamente para ello.

Y todo ello porque cree que está ocurriendo este sábado en Roma no sólo es motivo de satisfacción y orgullo para Andalucía, sino también para toda España. Precisamente, la Junta lanzó hace unos días ‘The Revelation’, una nueva campaña para atraer a turistas religiosos a Andalucía.

Además, cree que ver esas imágenes tan icónicas procesionar ante el Coliseo, el Arco de Constantino o entre las colinas del Palatino y del Celio va a "emocionar incluso a aquellos que están alejados de la fe cristiana o del reconocimiento a la propia Semana Santa".

Junto a la vicepresidenta y al presidente de la Junta están presentes en Roma la consejera de Hacienda, Carolina España, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y los alcaldes de Sevilla y Málaga, José Luis Sanz y Francisco de la Torre.

Además, este domingo, tanto Montero como Moreno acudirán a la Misa de entronización del Papa León XIV donde ese hacha de guerra podría seguir enterrado un día más.