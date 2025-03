El portavoz de Sumar en Andalucía ya pide elecciones a Pedro Sánchez si no es capaz de presentar unos Presupuestos

"Si no llevas los Presupuestos al Congreso porque no tienes apoyos, tampoco lleves leyes. Por esa regla de tres, debes convocar elecciones". Así se ha pronunciado José Antonio Delgado, portavoz de Por Andalucía, la marca de Sumar en la comunidad.

De esta forma la alianza de izquierdas a la izquierda del PSOE, que gobierna en coalición con Pedro Sánchez, le muestra ya la necesidad de que disuelva las Cortes y convoque unos comicios que piden hace meses desde la oposición, esto es, PP y Vox.

Desde el grupo Por Andalucía señalan que las declaraciones de Delgado "es su opinión, no la del grupo". Sin embargo, Delgado ha manifestado esa necesidad de que Sánchez convoque elecciones como portavoz y durante la rueda de prensa de su grupo en el Parlamento de Andalucía.

"Somos partidarios de que en un Estado democrático de derecho, donde hay Constitución y unas normas, hay que respetar esas normas", ha añadido Delgado, en referencia al artículo de la Carta Magna que obliga a los Gobiernos a presentar unos Presupuestos.

Así, el portavoz de Por Andalucía -unión de Podemos e IU, como Sumar en Madrid-, ha defendido que el Presupuesto de 2025 "tiene que entrar en el Congreso y tiene que haber debate" sobre el mismo.

Mayorías en el Congreso

El portavoz de la marca de Sumar en Andalucía, de esta forma, ha indicado que el argumento del Gobierno -del que su partido forma parte- de que no presenta los Presupuestos porque no tiene apoyo suficiente no es válido.

"Entonces que no lleve ninguna ley porque tampoco tiene asegurados esos apoyos" y, "por esa regla de tres", que convoque "elecciones y que la gente vuelva a opinar otra vez".

"Es decir, nosotros somos partidarios de que esos Presupuestos se presenten, se debatan, y que lo que los representantes de la ciudadanía", que tienen asiento en el Congreso de los Diputados, hagan lo que "crean conveniente", ha abundado el diputado de Por Andalucía.

"Deberían presentarse"

Delgado ha reconocido que los Presupuestos "pueden salir o no, como ya ha pasado en otra ocasión, pero, en principio, deberían presentarse" en todo caso.

Además, ha indicado que, una vez que se presentaran, habría que ver si son "beneficiosos para Andalucía o no", que ya lo analizarían una vez que se presentaran, pero que en todo caso "tienen que presentarse, por respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a las normas que nos hemos puesto entre todos", ha zanjado Juan Antonio Delgado.