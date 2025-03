Loles López: "La igualdad es de todos. El hombre por ser hombre no es un maltratador, el hombre es parte de la solución"

Loles López (Huelva, 1977) es consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. También fue alcaldesa. Para el PSOEes, a ratos, "extrema derecha", indica. Y para Vox, "comunista", señala. "Eso me sitúa donde estoy, en el centro", presume.

Apuesta porque la igualdad es cosa de todos. "De izquierda, de derecha, de hombres, de mujeres". Y por eso involucra a todo el Gobierno en sus medidas. De palabra fácil, tiende al apodo cariñoso con los interlocutores y a la cercanía.

Muy próxima al presidente de la Junta, Juanma Moreno, estuvo a sus lados en los tiempos en que el malagueño tenía menos predicamento. A las duras y a las maduras. Asegura que le gusta Igualdad, pero entiende la política como "herramienta" para cambiar las cosas, en la posición que le toque.

A un año de las elecciones, ¿Qué es lo que mejor se ha hecho en esta legislatura por ahora?

¿Una sola medida? Es complicado, porque la consejería tiene muchas competencias. Pero si tengo que decir solo una cosa, diría que la conciliación y la corresponsabilidad. Queda mucho por hacer, pero lo llevamos por bandera. Soy una convencida de esta cuestión.

¿Es lo más destacable?

Hay otra cosa que creo que se ha hecho y que era muy necesaria: hemos cambiado el sistema de la dependencia. Y siempre me alegraré de haberlo hecho. De dos visitas se ha pasado a una; hemos simplificado la burocracia.

¿Cómo se aborda la igualdad desde su departamento?

Aquí lo primero es que se trabaja de manera transversal. La lucha por la igualdad no es de esta consejería, está inoculada en todo el Gobierno. Eso me parece fundamental porque la igualdad no es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad, de hombres y mujeres.

¿De qué medidas concretas se puede hablar?

Destacaría el que hemos creado el derecho a que los niños y niñas que son huérfanos porque su madre ha sido asesinada por violencia de género tengan una prestación económica. Estoy segura de que se podrá mejorar, pero de momento se ha creado ya ese derecho. No es solo ponerlo en un papel, tiene una financiación. Es una realidad. No como antes, que se sacaban leyes, pero sin memoria económica. Eso generaba frustración en la sociedad.

¿Por qué?

Porque la persona decía: "Yo tengo este derecho". Y desde la Administración [con el PSOE] se le decía: "No, no, no. Usted no tiene derecho porque se sustenta en un papel, pero no hay dinero para hacerlo en realidad".

El PSOE les acusa de ejercer una igualdad "de espaldas a la mujer".¿Qué le parece?

La igualdad es de la sociedad, de toda la sociedad, de mujeres y hombres por igual. La igualdad no es en ningún partido político. Para ser feminista no hay que ser socialista, hay que ser libre.

¿Libre en qué sentido?

Libre en tu forma de opinar. Tener libertad para decidir, para pensar, para ver hacia dónde quieres ir. Yo puedo ser feminista pensando de forma distinta al PSOE o pensando de forma distinta al PP. No tengo por qué militar en un partido político para ser feminista. Porque a mí el feminismo no me lo han enseñado los partidos políticos.

¿Quién se lo enseñó?

Mi madre. En el PSOE están convencidos de que para ser feminista tú tienes que tener el carnet socialista y si no, no lo eres.

Dice que el feminismo es de todos, ¿también de los hombres?

Yo lo tengo clarísimo: los hombres son parte de la solución, no son el problema. Todas las mujeres tenemos hombres maravillosos en nuestra vida. Padres, hermanos, hijos, maridos... El hombre por el hecho de ser hombre no es el problema. Ni el hombre por el hecho de ser hombre es maltratador. Me niego a esa idea, yo he desterrado esas políticas que antes existían aquí en la Junta porque el hombre es parte de la sociedad, es parte de la solución. El problema es el cobarde que agreda a la mujer. Pero no el hombre por ser hombre.

¿Siguen haciendo falta las manifestaciones como las del 8M o ya está superado ese momento?

Yo las veo bien. Hay que reconocer lo que se ha avanzado, sí, pero es verdad que queda mucho por recorrer. Las manifestaciones son una manera de reivindicar que todavía quedan pasos muy importantes para conseguir hablar de una igualdad real. Yo siempre invito a todo el mundo a las manifestaciones. Hombres, mujeres, de izquierda, derecha... Como carguemos las tintas ideológicas en esto, nunca avanzaremos.

Relaciona igualdad e independencia económica, empleo, ¿Es así?

Si no tienes libertad no hay igualdad. Económica, claro. También de defender lo que crees. De marcharte de tu casa o de tu partido.

Justamente a usted la han tachado alguna vez de verso libre del PP...

A mí el PSOE me llama extrema derecha y Vox comunista.

¿Y eso dónde la sitúa?

En el centro, donde estoy. Donde me siento. Todos los extremos son malos, tengan el color que tengan y se llamen como se llamen.

¿Qué queda por hacer en el feminismo, en la igualdad?

Queda que andar la brecha laboral, que sigue siendo una realidad. Y en un tema que me preocupa: las mujeres estamos cansadas, no queremos ser heroínas. Yo no quiero que el día que me muera me pongan en la lápida: fue una heroína porque se encargó de su trabajo, de su casa, de sus hijos y de cuidar a sus padres. No, no, no. Yo decido compartir mi vida con una persona para ser feliz, no para ser una heroína. Nos queda también la brecha salarial.

En la cuestión de la igualdad siempre defiende que tiene mucho que ver la conciliación y la corresponsabilidad...

Es una cuestión esencial. En esto la herramienta más poderosa que tenemos se llama educación. Una de las cuestiones esenciales es la coeducación. La base son los niños y niñas de ahora. El colegio no solo es la formación curricular, también formas como personas a los estudiantes y estás trabajando en esa educación en igualdad. Pero no es un camino de rosas. Ahora hay otros problemas.

Hay consumo de pornografía desde los nueve años. Chicos y chicas cada vez más jóvenes que creen que el porno es una relación de pareja Loles López, consejera de Igualdad

¿Cuáles?

Detectamos un mal uso de las nuevas tecnologías. De las redes sociales. Ahí estamos dando pasos atrás. Hay consumo de pornografía desde los nueve años. Chicos y chicas cada vez más jóvenes que creen que el porno es una relación de pareja. E interiorizan roles y comportamientos. Estamos teniendo muchos problemas de ciberacoso.

¿Hay violencia machista en redes?

La vida avanza y, desgraciadamente, la violencia de género se ha adaptado a las redes sociales. Ahora está el ciberacoso. Una nueva forma, el control por el móvil. "¿Qué te has puesto? Te dije que la minifalda no; hazte una foto con quien estás, quiero tu ubicación ahora..."

Decía Vox esta semana que la Ley integral contra la violencia de género es un "fracaso". ¿Qué le parece?

Yo sí defiendo la ley, creo en la ley, creo que es buena y que es necesaria. Se ha avanzado mucho en visibilización, en concienciación. Pero también tenemos un índice que nos dice que la violencia se está produciendo cada vez a edades más tempranas.

Generó cierta controversia la campaña de la Junta sobre mujeres que sobrevivían a la violencia machista...

Hay que contarle a la gente que hay esperanza. Se sale. Porque por la misma regla de tres de quienes lo criticaron, si te diagnostican un cáncer, qué le decimos al paciente, ¿que se muere? Millones de personas superan el cáncer. Muchas mujeres salen de la violencia de género.

¿Qué le parece la cesión de fronteras para Cataluña que ha pactado Sánchez?

Le ha dado a Cataluña las mismas competencias que decía hace dos meses o tres meses que era inconstitucional darles. Debemos de tener una política migratoria regulada y ordenada. Es decir, que se trabaje en el país de origen, que se involucre a la Unión Europea, que contemple la contratación en origen... La política migratoria del Gobierno central es un mercado persa. Todo se compra y todo se vende, incluidas las personas. Esa es la política de Sánchez.

Le tengo que preguntar por los menores migrantes que el Gobierno envía a Andalucía. Fue usted muy dura cuando habló del tema en el pasado. ¿Cómo está el tema?

Ya vamos por 584 niños que el Gobierno central ha metido en Andalucía por la puerta de atrás, de los que no quiere saber nada.

¿Debe pedir Andalucía también las competencias de inmigración, como sugiere el PSOE andaluz?

Yo creo en la democracia, no en su desmantelamiento. Pedirlo no es beneficiar a Andalucía sino contribuir a seguir troceando España.

Tengo que preguntarle por la dependencia. La oposición critica las listas de espera y señala que están en un mal momento. ¿En qué punto está Andalucía ahora mismo?

Pues si estamos en un mal momento entonces venimos de un infierno. La dependencia tiene dos partes: la gestión y la financiación. En la gestión hemos cambiado las cosas, las hemos simplificado. Es un proceso que no está culminado, pero son pasos importantes que vienen para quedarse. Es mejorable, pero se ha trabajado.

¿Se ha mejorado la situación entonces?¿De dónde venimos?

Aquí llegó un momento en el que había que esperar 1.275 días para una ayuda de dependencia. Había que esperar tres años y medio cuando gobernaba el PSOE. Llegó a haber 200.000 personas en lista de espera. De ahí venimos. De una época en la que se expulsó a personas del sistema. Por cierto, ¿sabe quién fue la primera que hizo eso? María Jesús Montero, que entonces era consejera de la Junta.

Aquí llegó un momento en el que había que esperar 1.275 días para una ayuda de dependencia. Había que esperar tres años y medio cuando gobernaba el PSOE Loles López, consejera de Igualdad

¿Y ahora?

El número de personas atendidas tenemos cifras récord, nunca se ha atendido tantas personas en Andalucía. En enero fueron 297.400. Nunca hemos tenido tantas prestaciones en Andalucía, más de 444.000. Nunca se ha puesto más dinero que ahora. Ahí está la financiación de la que hablaba.

Si hay más financiación, ¿por qué les acusa la oposición de la privatización de los servicios públicos?

Porque ellos no gobiernan. Cuando ellos gobiernan, se llama concierto. Cuando nosotros gobernamos, ellos lo llaman privatización.

Sobre derechos LGTBiQ+, ¿qué tiene que decir?

Me los creo, los defiendo. Las personas tienen que ser libres, felices y buena gente, Luego no me importa con quién se acueste cada uno. No somos quién para meternos en la vida privada.

Presentaron una campaña sobre el respeto a la comunidad LGTBiQ+ en el fútbol. ¿Por qué no se conocen futbolistas hombres gays?

Pues no lo sé.

Pero, ¿habrá alguno, no?

Seguramente, claro El porqué no lo conocemos no lo sé. Pero no voy a ser yo quien le les diga que lo cuenten. ¿Sabe por qué? Porque si esto va a dar respeto, también hay que respetar si esa persona quiere salir o no.

¿Le gustaría repetir como consejera de Igualdad?

Lo de ser consejera es una etapa, igual que fui alcaldesa, es una etapa de tu vida. Esta consejería es preciosa, pero siempre digo lo mismo, que después de Salud, es el departamento más complicado.