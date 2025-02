Andalucía rechaza la quita de deuda: "Montero quiere que todos paguemos pagar la fiesta independentista"

La ministra de Hacienda y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha ofrecido condonar 18.791 millones de la deuda de la comunidad. Se trata, destacan desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez de la mayor cantidad ofrecida a una comunidad autónoma tras Cataluña, que tiene sobre la mesa 17.104 millones.

Andalucía, que es la mayor comunidad de España en términos de población, rechazó que la prioridad sea la cuestión de la deuda puesto que el Gobierno de Juanma Moreno había hecho, señalaron, un trabajo de responsabilidad fiscal controlando la deuda de la comunidad.

De hecho, lo que se reclama de manera insistente desde Andalucía -y otras autonomías- es que se debata un nuevo modelo de financiación. Pero el Gobierno central se cierra banda sobre esto y no incluyó este punto en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha de celebrarse este miércoles 26 de febrero.

Allí sí que se hablará sobre la condonación de la deuda que desde el PP y las comunidades que gobierna dicho partido entienden que es una estrategia para beneficiar a Cataluña, que acumula una altísima deuda financiera por su alto déficit.

Eso se haría, añaden, para contentar a los socios de Pedro Sánchez y conseguir alargar la legislatura con el apoyo externo de los independentistas vascos y catalanes.

Pagar la deuda

Según ha explicado este lunes la consejera de Hacienda, Carolina España, la quita de deuda no es tal puesto que los andaluces seguirán pagándola vía impuestos. Además, la medida supone "un traje a medida" para Cataluña, ha señalado.

"Nosotros no somos partidarios de una condonación de deuda, sino que queremos una reforma del sistema de financiación autonómica y un fondo transitorio y, en cualquier caso, la condonación o la reestructuración de la deuda sería complementaria, pero no es lo prioritario", ha sentenciado España, quien ha señalado que la condonación de deuda planteada por Montero es una "trampa" y una nueva "traición" a Andalucía.

Ha querido dejar claro que a Andalucía "no le sirve de nada todo lo que no sea un nuevo modelo de financiación que esté ajustado a los parámetros del año 2025 y que acabe con la infrafinanciación que tiene que sufre esta tierra". Ha señalado que a la Junta no le ha "sorprendido en absoluto" que en el orden del día del CPFF "no aparezca la reforma del sistema de financiación".

Financiación

"No nos ofrecen ningún modelo nuevo de financiación y no se reparan las injusticias que ha venido sufriendo Andalucía", ha dicho España, recordando cuando Montero, cuando era consejera andaluza de Hacienda, "reclamaba una compensación" para esta comunidad por la infrafinanciación que sufría.

Se ha mostrado convencida de que Montero "nunca nos va a ofrecer un sistema de financiación justo ni va a ofrecer una reforma del sistema de financiación" porque "no se lo piden" ni ERC ni Junts, con quienes ha pactado, en cambio, la condonación de la deuda de Cataluña y una financiación singular para darle el cien de la recaudación, respectivamente.

En cuanto al anuncio de la condonación de la deuda que ha hecho Montero este lunes, según Carolina España, el "objetivo es que todos los españoles paguemos la deuda catalana y paguemos la fiesta del independentismo", y ha querido dejar claro que Andalucía "no tiene un problema de deuda", porque está por debajo de la media.

"Se ha perdido una oportunidad magnífica para presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación, que es lo que estamos pidiendo todas las comunidades, ya sean del PP o del PSOE, y la única que está pidiendo la condonación es Cataluña", ha señalado la consejera andaluza, quien ha calificado de "reunión trampa" la convocatoria del CPFF del miércoles 26 de febrero.

Independentismo

Se ha mostrado ministra lo que quiere es tapar "las concesiones y los privilegios que se le están haciendo al independentismo para que entre todos tengamos que pagar la fiesta independentista para que Pedro Sánchez pueda seguir un día más en la Moncloa".

Asimismo, ha calificado de un "nuevo chantaje" las "reuniones bilaterales" que la ministra quiere convocar con las comunidades. "Es una estafa en toda regla al pueblo andaluz", ha señalado España, quien ha advertido a Montero (nueva secretaria general del PSOE-A) de que "no se puede ser la mano derecha de Pedro Sánchez y al mismo tiempo querer defender a Andalucía".

Ha insistido en que Montero pretende que en entre todas las comunidades "paguemos la deuda a Cataluña, esa deuda exagerada como consecuencia de la mala gestión del independentismo y del procés".

"En definitiva, quieren que todas las comunidades autónomas nos sentemos a comer en una mesa donde algunas comunidades, como Cataluña, piden caviar y champán, pero las demás comemos un menú y, sin embargo, tenemos que pagar la cuenta", ha dicho España, para quien los socios independentistas de Sánchez "han conseguido imponerle al Gobierno de España un traje a medida para Cataluña y ahora pretende que todas las comunidades autónomas nos ajustemos en ese traje que se ha confeccionado única y exclusivamente" para la comunidad catalana.

"Caos" del Gobierno central

Ha señalado que el "caos" que tiene el Gobierno central lo quiere extender a todas las comunidades autónomas, "otra obra más de trilerismo político". Para España, ese es el "cartel" de Montero como nueva líder del PSOE en Andalucía.

Carolina España ha manifestado que Andalucía dirá "alto y claro" en la reunión del CPFF que se opone "a una financiación privilegiada y singular para Cataluña, porque supone el desmantelamiento de nuestra Constitución", y reclamará la reforma del actual sistema de financiación autonómica, que supone que dejen de llegar más de 1.500 millones anuales a esta comunidad.

"¿Cuánto nos va a costar a los españoles y a los andaluces cada decisión que adopta el Gobierno de Sánchez, cada privilegio nuevo al independentismo para conseguir unos Presupuestos Generales del Estado o para conseguir seguir un mes más en la Moncloa?", ha planteado España.

Orden del día

Ha insistido en denunciar que se haya "eliminado del orden del día" del CPFF la reforma del sistema de financiación autonómica "para blanquear las cesiones al independentismo". Ha dicho que el Ejecutivo nacional "debe de dejar de tomarle el pelo a los ciudadanos", apuntando que es "falso" que Andalucía, con el Gobierno de Sánchez, haya "recibido 53.000 millones de euros más".

De otro lado, ha indicado que, si faltaba algo, el Gobierno central ha decidido que el reparto del impuesto a la banca sea "en función del PIB y no en función de la población", otro "nuevo agravio para Andalucía" porque se son "76 millones de euros los que la señora Montero le quita a los andaluces".