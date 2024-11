Declarado culpable por matar a un sacristán en Alcalá la Real (Jaén): "Fui a matarlo porque me echó de la iglesia"

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato con alevosía al hombre acusado de la muerte del sacristán de una iglesia de Alcalá la Real (Jaén) en febrero de 2021.

El veredicto, emitido por unanimidad, declara al acusado, de 33 años y nacionalidad rumana, culpable de asesinato con alevosía y sin eximentes ni atenuantes.



Tras el veredicto, según EFE, la Fiscalía ha solicitado que el acusado sea condenado a 20 años de prisión y otros 20 años de inhabilitación especial, así como al pago de 40.000 euros al hermano de la víctima en concepto de responsabilidad civil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



Por su parte, la defensa del acusado ha solicitado el ingreso del mismo en un centro psiquiátrico de por vida por la muerte del sacristán, de 52 años, de la iglesia de la Consolación de Alcalá la Real.



Durante su declaración, el acusado admitió el pasado lunes que mató al sacristán por venganza por no dejarlo entrar en la iglesia, donde se ponía para pedir dinero a los asistentes al templo. "Fui a matarlo porque me echó de la iglesia, y fui a vengarme", confesó el acusado durante el interrogatorio que se llevó a cabo asistido por una intérprete rumana.



En concreto, el acusado admitió que esperó la salida del sacristán del templo y, posteriormente, se abalanzó hacia él y comenzó a darle navajazos, primero en la cabeza y seguidamente por todo el torso. Después, se marchó a su casa, donde vivía con otros tres compañeros más y a los que no comentó lo que había hecho, aunque horas después fue detenido en las escaleras del edificio donde vivía.



Los hechos que se han juzgado tuvieron lugar el 26 de febrero de 2021 a las puertas de la Iglesia de La Consolación, donde el acusado ejercía la mendicidad y la víctima hacía las funciones de sacristán.



Según el relato del Ministerio Fiscal, el sacristán recomendó al acusado que se colocase la mascarilla facial, obligatoria en aquella época, o en caso contrario, se abstuviera de acceder a la iglesia.