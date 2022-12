Un terremoto de 3,5 grados se siente en varias localidades de Sevilla y Cádiz sin daños personales

Un terremoto de magnitud 3,5 grados se ha registrado durante las primeras horas de la madrugada de este martes en las proximidades de la localidad sevillana de Morón de la Frontera, sin provocar daños personales ni materiales.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro del temblor se ha localizado a tres kilómetros del citado municipio y se ha sentido levemente en localidades cercanas como Burguillos, Coripe y Pruna, con una intensidad máxima de entre dos (apenas sentido) y tres (débil).

[Un terremoto de magnitud 3,9 golpea Villanueva de San Juan (Sevilla) sin registrar daños]

El seísmo ha tenido lugar a una profundidad de cinco kilómetros y ha sido localizado a las 01:37 horas. No obstante, hasta las 08.15 horas la web del IGN contabiliza una docena de réplicas de este seísmo con menor intensidad, entre 1,5 y 1,8 grados, en su mayoría con epicentro en Morón y también en Villanueva de San Juan y La Puebla de Cazalla (Sevilla) e incluso en Puerto Serrano (Cádiz).

Según han informado desde el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, no hay constancia de daños personales ni materiales por el seísmo y no se han recibido llamadas de aviso al respecto. No es la primera vez que esta zona registra seísmos leves de este tipo.

