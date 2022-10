Guerra y Manuel Chaves 'reaparecen' por el nuevo libro del expresidente andaluz de la Borbolla

Históricos socialistas como el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y el también expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves han reaparecido este lunes en la esfera social en Sevilla. ¿El motivo? La presentación del nuevo libro de otro expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

Desde que estallara el caso ERE, por el que ha sido condenado a inhabilitación, Manuel Chaves es poco asiduo a este tipo de actos al igual que el también condenado José Antonio Griñán, quien no ha hecho acto de presencia.

Sin embargo, esta vez Manuel Chaves ha decidido asistir al paraninfo del Rectorado de la Universidad de Sevilla para arropar entre el público al exdirigente autonómico que el mismo sustituyó en 1990.

Allí ha coincidido, entre otros dirigentes, con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y con el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, al que ha saludado de manera afectuosa.

De la Borbolla le ha agradecido especialmente su presencia y ha recordado anécdotas que les unen desde la juventud. Incluso ha revelado que su sucesor como presidente de la Junta le "salvó la vida" en un accidente de tráfico que sufrieron cuando se desplazaban a una asamblea estatal de profesores no numerarios (PNN) en Barcelona.

El prólogo es de Guerra

Alfonso Guerra en cambio sí ha tenido un papel protagonista. Como prologuista de la obra, el exvicepresidente del gobierno de Felipe González ha intervenido durante la presentación de 'Repaso de transiciones. España, Andalucía y PSOE, 1969-1990. Vivencias, reflexiones y documentos'.

Guerra ha recomendado la lectura de esta obra del que considera un exponente de una generación de españoles que, al final de la vida de Francisco Franco, apareció en la escena política nacional pensando "en una España cívica, no en la revancha".

Se trata de un libro en el que de la Borbolla analiza, desde su experiencia y visión, la construcción del socialismo y de la autonomía andaluza. Para ello, aborda la historia del PSOE ligada a la de la Transición española a la democracia.

Su propio autor la ha reivindicado como la obra de un "militante" socialista, que volvió a dar clases de Derecho del Trabajo cuando dejó la Presidencia de la Junta. En el libro, según sus propias palabras, ha intentado describir "cómo un partido desde la clandestinidad fue capaz de ir diseñando, desde sus limitaciones, una serie de estrategias que lo condujeran a la posibilidad de gobernar España en la democracia".

"Sabíamos lo que no quería que pasara", ha añadido Rodríguez de la Borbolla, que ha defendido que el libro intenta, más que ser una memoria personal, describir cuáles fueron los procesos de invención del moderno socialismo español. Otra de sus frases destacadas ha sido que la política "no es sólo la ambición de poder o el ejercicio del poder, sino que ha de ser la aspiración de dirigir a un pueblo hacia un destino mejor".

Rodríguez de la Borbolla fue uno de los firmantes de la carta que dirigentes históricos del PSOE enviaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio para que retirara la Ley de Memoria Democrática, al contar con el voto a favor de EH Bildu.

El acto de González en Sevilla

La presentación de este libro se ha celebrado unos días antes de que Felipe González celebre el próximo sábado en un acto en esta misma ciudad en conmemoración de los 40 años de su histórica victoria en las elecciones generales de 1982.

Sin embargo, a ese evento no está previsto que acudan ni Guerra, ni Chaves ni José Antonio Griñán. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, al menos el pasado viernes la organización no tenía previsto invitarlos. No obstante, desde el PSOE andaluz puntualizaron que la invitación es abierta, pero que tampoco irían los dos expresidentes autonómicos.

Tirando de hemeroteca, uno de los actos en los que se les pudo ver juntos a González y a Guerra, después de quince años sin compartir estrado, fue durante la campaña electoral de 2011, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba, como candidato socialista en aquellas elecciones, los reunió sobre un mismo escenario. Ocurrió en el velódromo de Dos Hermanas, lugar talismán para el socialismo.

