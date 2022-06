Juanma Moreno cree que una derrota del PSOE en Andalucía "pondría en una difícil situación a Sánchez"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, está de visita en la aldea almonteña del Rocío en su segundo día de campaña y le ha enviado un mensaje contundente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"A nadie le cabe duda de que una severa derrota del PSOE en Andalucía podría en difícil situación al gobierno de Sánchez", ha remarcado Moreno en una entrevista en Onda Cero en la aldea.

El líder popular ha hecho hincapié en el carácter autónomo de estos comicios porque el próximo 19 de junio los andaluces van a decidir qué se va a hacer en sanidad, en educación y en la economía en la próxima legislatura.

No obstante, cree que Andalucía es "la gran columna vertebral de España" y sí tendrá un impacto nacional, sobre todo si el PSOE cosecha unos malos resultados porque la comunidad ha sido siempre "un granero" de votos socialistas.

También ha criticado al candidato del PSOE, Juan Espadas, porque ya de antemano ha dicho que "bajo ningún concepto" apoyaría la mayoría amplia en el caso de que Moreno consiguiera más votos que la bancada de la izquierda. El candidato popular lo considera "un error" sin ni siquiera haber hablado.

Ante esta situación, Moreno insiste en que no quiere repetir elecciones, "sería un fracaso", pero reconoce que tiene que conformar un gobierno "viable" y otros partidos, refiriéndose a Vox, plantean cuestiones que para él son imposibles.

También tiene claro que "ahora mismo" no entra en sus planes un gobierno como el del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con Vox en la vicepresidencia.

Un escaño más que la izquierda

Su objetivo es sacar un escaño más que la bancada de la izquierda. Si consigue su propósito, al día siguiente llamará a todos los grupos y empezará la negociación y el diálogo para comenzar a gobernar.

Mientras tanto, asegura que quiere hacer una campaña como "si no existieran las encuestas", que en este caso son positivas para su partido. No obstante, insiste en que hay que ser prudentes y no dejarse llevar por la euforia.

Sin embargo, cree que su objetivo es gobernar en solitario. "Honestamente creo que es bueno para Andalucía", ha remarcado y ha explicado los motivos. Considera que si obtiene una mayoría amplia la comunidad "llegará más lejos" y el proceso será más rápido si no se pierde tiempo en "negociaciones estériles y en enseñar a un posible socio a negociar".

"Es un tiempo precioso que no deberíamos perder porque la opción que más se parece a Andalucía es el Gobierno moderado, reformista y que representa a una Andalucía serena", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan