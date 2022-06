Moreno no recurrirá a la Junta Electoral el Plan del Empleo del Gobierno presentado esta semana

El presidente del PP andaluz y candidato a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido que el Partido Popular "no va a presentar recurso" ante la Junta Electoral Central por el Plan de Empleo que destinará 50 millones de euros para Andalucía pese a aprobarlo en el Consejo de Ministros y publicarse "prácticamente 24 horas antes de empezar la campaña electoral" andaluza.

Moreno ha asegurado estar haciendo "una campaña en positivo" y por ello ha explicado que no van a presentar recurso ante la JEC, pese a considerar "un poco feo" el gesto de esa aprobación, apurando el plazo, el pasado 31 de mayo. Pero, a continuación, ha pedido al Gobierno de la nación "que no mire colores políticos a la hora de decidir el reparto de recursos económicos".

Por ello Juanma Moreno ha pedido, con respecto al Plan de Empleo, que beneficia asimismo a otras dos comunidades como a Extremadura y Canarias, que a Andalucía "nos traten bien".

"Me parece estupendo que Extremadura tenga un plan de empleo, me parece estupendo que Canarias tenga un plan de empleo. Los andaluces no queremos ser más que nadie pero no queremos ser menos que nadie".

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones ha detallado que el reparto de esos 50 millones, en función del número de habitantes, "son 60 euros por habitante a los andaluces; 160 euros por habitante en Extremadura y 190 euros por habitante en Canarias"

Mayor dotación

Tras enfatizar que no quiere "que le quiten un euro ni a los canarios ni a los extremeños", ha abundado en que lo que quiere es "que los andaluces tengamos el mismo nivel. Si le dan 190, entre 160 y 190, pues que hagan un plan de empleo de entre 160 y 190 euros por habitante, que son los que le corresponde a Andalucía, y los que nos permite de verdad hacer un plan de empleo serio, riguroso, y no de 50 millones de euros" para Andalucía, una comunidad que tiene "una población de 8,5 millones de habitantes".

El dirigente andaluz ha realizado estas valoraciones durante una visita a San Fernando (Cádiz) para mantener un encuentro con colectivos de mujeres. El presidente de la Junta en funciones ha puesto como ejemplo al municipio, "donde no gobierna el Partido Popular, y nosotros (en el Gobierno andaluz) hemos hecho una inversión récord de 60 millones de euros" porque "nosotros no miramos los colores políticos".

La medida económica, según detalló EL ESPAÑOL, se otorga directamente al Servicio Andaluz de Empleo (SEPE) para desarrollar un plan integral que el Ejecutivo andaluz deberá presentar previamente. Es decir, que, aunque el dinero se anuncie ahora, no va a llegar inmediatamente.

