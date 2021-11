EL PSOE-A da la ‘espantá’: rechaza seguir negociando el presupuesto tras incorporar sus demandas

“El Gobierno de Andalucía seguirá intentando hasta el último momento alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para aprobar el Presupuesto de 2022 con el máximo consenso posible”.

Esa es la valoración que hace el Ejecutivo andaluz tras recibir hoy la negativa del PSOE-A a la propuesta realizada por el Gobierno autonómico, que incluía la aceptación de “las propuestas socialistas”, incluso la de retrasar una semana su paso por el Consejo de Gobierno, también solicitado por el PSOE-A, para continuar negociando el proyecto de ley.

Sin embargo, según fuentes del Gobierno autonómico, el PSOE-A no ha aceptado hoy la propuesta “generosa”, por lo que el proyecto “sigue los plazos previstos”, es decir, que se llevará mañana al Consejo de Gobierno para iniciar el trámite en lugar de hacerlo el miércoles 10 de noviembre. A continuación, se remitirá al Parlamento andaluz.

No obstante, fuentes de la Junta advierten a El ESPAÑOL que “seguimos manteniendo contactos con los grupos para la tramitación del proyecto de ley”.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha expresado a todas las fuerzas políticas los puntos en común que el anteproyecto presenta respecto a sus demandas.

La voluntad del Gobierno para alcanzar un acuerdo “es máxima”. “Confiamos en alcanzar un acuerdo durante la tramitación parlamentaria, para que Andalucía pueda tener los presupuestos que necesita”.

La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha advertido, por otro lado, que desde el 1 de octubre no han recibido respuesta hasta el pasado viernes, y que "no conocemos el presupuesto" ni tampoco "qué propuestas nuestras son las que han incluido. Y dos no negocian si uno no quiere".

Votará la militancia

Precisamente el rechazo del Grupo Socialista coincide con el anuncio, avanzado por Europa Press, de que la negociación entre el PSOE-A y el ejecutivo andaluz va a ser sometida a votación en el seno del XIV Congreso Regional del PSOE-A, que se celebra este próximo fin de semana en Torremolinos (Málaga).

En concreto, debatirá una enmienda planteada por la plataforma 'Andalucía Socialista-Bases en Marcha', de Luis Ángel Hierro, quien se postuló a las Primarias del PSOE andaluz frente a Juan Espadas y Susana Díaz.

Así, la propuesta será expuesta a "consulta de la militancia", que aprobará o rechazará "posibles acuerdos con partidos de gobiernos de los que el PSOE es la oposición", como el lanzado por secretario general del PSOE-A, Juan Espadas para la aprobación de los Presupuestos de la Junta para 2022.

Se trata de una de las 104 enmiendas que 'Andalucía Socialista' ha planteado a la Ponencia Marco del citado Congreso Regional del PSOE-A, y que en este caso ha sido aprobada en siete de las ocho provincias andaluzas, excepto en Almería. Se debatirá, por tanto, en el cónclave de los socialistas andaluces, según han informado a Europa Press fuentes de la plataforma de Luis Ángel Hierro.

La enmienda en cuestión afecta al párrafo 7 de la Ponencia Marco, que es el que, según sostienen desde 'Andalucía Socialista', "de soslayo, pretende servir de sostén para los pactos presupuestarios con el PP a nivel andaluz que promueve" el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

Desde esta plataforma de bases indican que, "con independencia de estar en desacuerdo con el secretario general del PSOE-A, lo que se pretende no es que no se puedan plantear ese tipo de pactos, lo cual es legítimo", sino que "esos cambios radicales de nuestra posición política no se hagan sin el convencimiento de una gran mayoría de la militancia de que son necesarios".

"Si de verdad alguien está convencido de que un movimiento de ese tipo es bueno para el partido, no debe tener miedo a explicarlo a la militancia y a que ésta lo ratifique con su voto", ha argumentado Luis Ángel Hierro.

Sigue los temas que te interesan