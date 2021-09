Susana Díaz cobra el plus de presidenta del grupo socialista andaluz sin aparecer desde el 7 de julio

El pasado 21 de julio Susana Díaz fue designada como senadora por designación autonómica en el Parlamento andaluz. Era el primer paso de su acuerdo con Juan Espadas tras hacerse éste con la secretaría general del PSOE-A, venciéndola en las primarias socialistas. Era una salida a voces y considerada digna políticamente para la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía.

Las condiciones de ese acuerdo eran su designación autonómica para ir al Senado, ocupando el cargo del senador Fernando López Gil, y la posterior renuncia de Díaz al cargo de presidenta del grupo parlamentario, que quedaría vacante, dejando así sin sombras y expedito el camino al candidato socialista a la presidencia de la Junta.

Dos días más tarde, el 23 de julio, el grupo parlamentario socialista comunicó a la cámara autonómica que procediera a dar de baja a Díaz como presidenta del grupo. Pero cinco días después, el 28, los socialistas andaluces dieron marcha atrás y registraron una petición enmendando a la anterior: posponían la baja de Susana Díaz como presidenta hasta que ésta no tomara posesión de su acta como senadora, prevista para el primer pleno de la Cámara Alta este próximo martes 14 de septiembre.

El resultado de estas maniobras es que Susana Díaz sigue cobrando, a día de hoy, su plus como presidenta de grupo sin ejercer el cargo, y lo hará hasta el próximo martes, cuando tome posesión del acta de senadora. Su última aparición por el Parlamento andaluz fue el 7 de julio. Su anterior visita a la cámara autonómica fue el 9 de junio, en vísperas de las primarias que perdió frente a Juan Espadas.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha apuntado, a preguntas de los periodistas, que Díaz, es ahora mismo, y pese a esa remuneración, "una diputada más" del PSOE-A en el Parlamento andaluz que "rema y remará para conseguir el objetivo" del partido, que es "volver al Gobierno de Andalucía".

Sin responder

“Es a Susana Díaz a quien hay que preguntarle”, respondía Márquez una y otra vez, resistiéndose a responder sobre si Díaz seguía cobrando el complemento como presidenta de grupo. Los emolumentos mensuales de Susana Díaz están publicados en el Portal de Transparencia del Parlamento andaluz, incluidos los últimos, correspondientes al pasado mes de agosto.

Además, y pese a la paralización de la actividad política parlamentaria en ese mes, Díaz ha cobrado lo mismo que cobró en julio: 3.235,27 euros netos, una remuneración en la que se incluye ese complemento específico de 1.332,86 euros como presidenta de grupo frente a los 2.387,85 euros netos que habría cobrado siendo parlamentaria rasa, como puede serlo Teresa Rodríguez, sin complementos por participar en comisión alguna, y sin trienios, que Díaz no cobraba. Además, percibe unos complementos adicionales que rondan los 800 euros mensuales en concepto de dietas y desplazamientos.

Márquez ha sido preguntada en una rueda de prensa, al hilo de una información de Publicaciones del Sur que también apunta que la expresidenta de la Junta estaría reclamando un cargo de mayor responsabilidad en el Senado.

En caso de ser senadora, sin pertenecer a comisiones ni ostentar cargos adicionales, Díaz cobraría 3.050,66 euros brutos al mes más una indemnización de 1.958,02 euros también en 14 pagas. Esa indemnización de casi 2.000 euros está exenta de tributación para aquellos senadores de fuera de Madrid, como sería su caso. Además, tiene derecho a dietas por desplazamientos, que son de 120 euros diarios en territorio nacional y de 150 por viajes al extranjero.

Tampoco se incluyen en los emolumentos los gastos de parquin, que se pagan aparte, o los billetes de tren o avión, que abona el Senado de madera directa, o bien reembolsa el gasto presentando la factura. También sufraga la Cámara Alta un bono de 3.000 euros anuales para taxis en los desplazamientos que tengan lugar en la Comunidad de Madrid.

La exigencia de Díaz de desempeñar en el Senado algún cargo designado, para renunciar a sus emolumentos como parlamentaria andaluza supone acceder a otro tipo de complementos adicionales. Si en el Senado acaba ostentando la presidencia de una Comisión percibiría un complemento mensual de 1.551 euros; en el caso de una vicepresidencia. 1.134 euros; una secretaría 756 euros; una portavocía 1.134 euros, y una portavocía adjunta, 756 euros. Además, puede simultanearlo con su puesto de diputada andaluza, aunque renunciando a uno de los dos sueldos, ya que son incompatibles entre sí.

Al aceptar el puesto en el Senado, se barajó que la dirigente socialista pudiera ocupar la presidencia de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio que desempeña María Luisa Bustinduy, quien es también senadora designada por el Grupo Socialista andaluz. Tras la renuncia de Fernando López Gil para beneficiar con su cargo de senador a Susana Díaz, la intención de Juan Espadas era igualmente remodelar los otros dos cargos autonómicos al Senado, entre los que se encuentra el de Bustinduy.

Ésta, como senadora, cobra un sueldo anual de 91.845,88 euros, y además de ser presidenta de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, por el que cobra, es la secretaria primera de la Comisión Mixta de las Relaciones con el defensor del Puebloefensor del Pueblo, viceportavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, vocal de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y vocal de la Comisión de Suplicatorios. Por ellos no recibe remuneración, a ser incompatibles entre sí, pero sí que percibe el de presidenta de la Comisión de Industria, el más alto de todos: 1.551 euros mensuales. Además, Bustinduy cobra una pensión de viudedad de 1.393,11 euros en 14 pagas y 636,39 euros, igualmente en 14 pagas, por sus trienios en la Diputación de Málaga.

Colaboradora televisiva

Díaz llegará a Madrid por todo lo alto, estrenándose además como colaboradora televisiva en el programa 'Todo es mentira' de Risto Mejide, en Cuatro, según ha anunciado el programa y el propio Mejide en sus redes sociales. Sin embargo, el fichaje, o el anuncio del fichaje, se ha producido una semana antes de que la dirigente socialista tome posesión de su cargo en el Senado el próximo martes 14.

Y la nueva colaboradora de Todo Es Mentira es...



SUSANA DÍAZ



¡Completamos el mejor equipo de toda la televisión en España!https://t.co/916NsjvCe8#TodoEsMentira8S pic.twitter.com/7X8jeqQ9VZ — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 8, 2021

No obstante, para determinar si su participación en el programa es posible, el Senado debe aprobarlo previamente en la Comisión de Incompatibilidades. La citada comisión estima, entre otros, la posibilidad de desarrollar actividades de tipo privado al mismo tiempo que el cargo en la Cámara Alta. Y en lo referente a participar en tertulias u otra clase de programas en radio o televisión, distingue entre no ser necesaria la autorización "en caso de que no se convierta en una actividad habitual".

Si la participación en tertulias o programas es en radios o televisiones privadas, como es Cuatro, "precisa autorización cuando sea retribuida. La autorización deberá concederse con los mismos condicionamientos señalados" en caso de acudir a medios de comunicación públicos, es decir, en caso de que se convierta en habitual, como va a ser la participación de Susana Díaz.

