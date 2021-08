La alcaldesa de Riotinto, obligada a pedir disculpas por conducir un patinete con tres personas

Se subió a Instagram y fue borrado, pero dio igual: el WhatsApp de los vecinos de Minas de Riotinto (Huelva) echa humo desde ayer, cuando se viralizó un vídeo de pocos segundos en el que se ve a la alcaldesa Rocío Díaz (PSOE) conduciendo entre risas un vehículo mientras lleva detrás a dos amigas.

En el vídeo, grabado de noche, se identifica la calle del municipio. Ninguna de las tres lleva casco. En principio, no se aprecia si lo que conduce es un ciclomotor o un patinete, algo que ha acabado aclarando la propia alcaldesa en sus redes sociales tras el revuelo que se ha organizado en el pueblo. Se trata de un patinete.

La conducción se realizó incumpliendo la normativa de la Dirección General de Tráfico, en vigor desde el 2 de enero, que con carácter general es la que rige en caso de que la comunidad autónoma o el municipio carezcan de ordenanza reguladora.

En efecto, lo que se ve en el vídeo sería causa de dos sanciones. Por un lado, porque son considerados vehículos de desplazamiento personal. Sólo puede ir el conductor. El incumplimiento acarrearía una multa de 100 euros. Por otro, la ausencia de casco, que también es obligatorio para conducir patinetes eléctricos y cuyo incumplimiento supone otros 200 euros de sanción.

Tras aclararlo, la edil ha pedido disculpas en sus redes sociales y ha afirmado no entender el revuelo que ha causado el vídeo ni tampoco las críticas. "Ayer por la noche, tras cenar con varios amigos, dos íntimas amigas mías y yo, cogimos, en lo que nos pareció un acto insignificante, el patinete eléctrico de otro amigo en común. No fue una moto. No fue a contramano".

Rocío Díaz afirma además no incumple la normativa al ir sin casco "ya que se trata de un patinete". Y apostilla que "hay gente que quiere hacer daño, leña del árbol caído, y no voy a consentirlo".

También explica la ausencia de mascarilla: "Sí es cierto que no llevábamos puesta la mascarilla. Éramos tres personas de un círculo muy cercano, que estamos juntas a diario, que habíamos compartido mesa minutos antes. Las tres vacunadas contra el Covid-19".

Por último, Díaz sostiene que sabe que es "un personaje público": "Sé que represento a un pueblo como lo es el de Minas de Riotinto. Sé que hay actos que una autoridad -una alcaldesa, en mi caso- no puede permitirse. Pero lo que no entiendo, y de corazón lo digo, es que se manipule una hecho como este para manchar mi imagen".

"Pediré las disculpas que sean necesarias por compartir un monopatín como dos amigas. Tal es el revuelo, que me arrepiento de haberlo hecho, aunque tampoco entiendo que se me intente crucificar por algo así".

Dimisión

El Partido Popular, a través de su diputado provincial, Adrián Moreno, ha pedido la dimisión de la alcaldesa socialista después del "comportamiento irresponsable" en el que se ve a la edil conduciendo un patinete eléctrico junto dos amigas, sin cascos ni mascarillas, en un vídeo subido a la red.



Moreno ha lamentado que la alcaldesa se haya "saltado las normas de seguridad vial y sanitarias conduciendo por las calles de Riotinto, de noche, sin casco de seguridad ni mascarilla antiCovid cuando debe ser ejemplo para sus vecinos".

El popular ha denunciado que es evidente la "irresponsabilidad y la temeridad" con la que ha actuado la alcaldesa de Riotinto que ahora pretende justificar este "comportamiento inaceptable" que "no está a la altura de la representación que ostenta".



El diputado ha zanjado aseverando que "mientras la mayor parte de los ciudadanos cumplen las normas, la alcaldesa socialista de Riotinto se las salta. Es inadmisible".

Sigue los temas que te interesan