Vox vuelve a distanciarse del Gobierno andaluz al rechazar su Ley de Infancia: "No a 17 normas"

El proyecto de ley de Infancia y Adolescencia del Gobierno andaluz ha salvado el veto de Vox y continuará tramitándose en el Parlamento. La formación de Santiago Abascal con este rechazo vuelve a marcar distancias con el Ejecutivo andaluz del PP y Cs y, especialmente, con la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, a la que han pedido varias veces su dimisión.

La enmienda a la totalidad de Vox ha contado con los votos en contra de los otros cuatro grupos parlamentarios: PSOE, PP, Cs y Adelante Andalucía. Una vez que ha superado el debate de totalidad, el proyecto seguirá su tramitación en la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, donde los grupos podrán plantear enmiendas parciales al texto.

El objetivo de la norma es sustituir otra de 1998, aprobada cuando gobernaba el PSOE, para adaptarla a la nueva realidad de los menores. En la ley se aborda nuevas materias como su participación, la alfabetización digital y mediática, la protección de niños y adolescentes en desamparo o la situación de los menores extranjeros no acompañados (menas).

Esto último ha sido uno de los principales escollos por los que Vox ha votado en contra al demandar su devolución a sus países de origen. También porque consideran la ley "un calco" a la aprobada en su momento por los socialistas y porque abogan por una solo modelo nacional y "no por 17 normas distintas" en función de cada comunidad.

Por su parte, la consejera de Igualdad ha manifestado durante su intervención que esta futura norma debería ser objeto de consenso entre todos los grupos. A su vez, ha lamentado que Vox, presentando una enmienda a la totalidad, de manera "incomprensible" anteponga sus "intereses e ideología". Según Ruiz, "decir no a esta ley es decir no a los niños con los que no pudimos llegar a tiempo".

Por ello, le ha pedido que rectifique en su posición y ha dejado claro que si con esa enmienda pretenden decir no a su persona por su firmeza en la lucha por la igualdad o para erradicar la violencia de género, no se va a mover "ni un milímetro" y no va a "sucumbir a las presiones".

Argumentos de Vox

El primer grupo en tomar la palabra tras la intervención de la consejera ha sido precisamente Vox para defender su enmienda a la totalidad. La diputada Ángela Mulas ha asegurado que la infancia, la adolescencia y cada una de las familias son la esencia y pilares básicos de la sociedad. Por ello consideran que debe haber sólo una ley nacional "libre de cualquier adoctrinamiento ideológico".

Ha rechazado además la creación de más órganos en la administración autonómica, como el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes que plantea la norma. Considera también que un aspecto primordial de esta ley debería ser el apoyo a las familias, pero resulta "insuficiente".

A juicio de la formación verde, se debería promover una ley de protección de la familia y ha querido dejar claro que su partido no está pensando en intereses partidistas, sino en el interés de los menores y de sus familias.

El proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia se compone de 141 artículos distribuidos en seis títulos, diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Este proyecto de ley, según la Junta, nace con la vocación de dar voz a los niños y niñas, y adolescentes, fomentando su participación en la sociedad. Esta nueva norma plantea avances y mejoras sobre la actual de los derechos y atención al menor. Para su redacción se han tenido en cuenta los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad durante estos más de 20 años.