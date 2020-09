Andalucía se prepara para atender a 4.500 pacientes: "Están encendidas todas las luces rojas"

Los centros hospitalarios de Andalucía se preparan por si se llegara a los 4.500 ingresados por la Covid-19. Para ello, el Gobierno andaluz ya ha puesto en marcha otro plan de contingencia, tras activar la semana pasada el plan 3.000 -para tener disponible ese número de camas-, y así poder dar respuesta hospitalaria si se diera esta cifra.

Actualmente, en la comunidad hay 1.019 pacientes ingresados por coronavirus, 77 más que hace una semana. De ellos, 135 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ni en el pico de la pandemia se llegó a tal cantidad -4.500-; se alcanzaron los 2.708, pero la Junta prefiere volver a anticiparse.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha realizado este anuncio en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento ante una pregunta de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, sobre la gestión de la segunda ola de la pandemia. Al respecto, Moreno ha asegurado que tienen "encendidas todas las luces rojas" y que es consciente del problema existente en la Atención Primaria, cuyo presupuesto ha crecido un 10,8% respecto a 2018.

Ha recordado que la Covid no sólo afecta a Andalucía sino que se trata de "una pandemia que es global y en una situación que es excepcional". Precisamente, Moreno ha anunciado que para aliviar la situación de la Atención Primaria, el Gobierno autonómico trabaja en un Plan de Accesibilidad que ahora están estudiando los sindicatos para debatirlo en la Mesa Sectorial. En el mismo se incluyen medidas para reducir la carga de trabajo de este personal.

Entre otras, para mejorar el rastreo se han puesto en marcha nuevos call centers para hacer más efectivo el seguimiento de los casos y se destinan más recursos y potencian los autocovid para la toma de muestras masivas. También se han reforzado los operadores de Salud Responde con más de 5.000 horas mensuales.

Control de la situación

Al respecto, Susana Díaz le ha recriminado que en esta semana se han registrado los peores datos de la pandemia en Andalucía. Concretamente, este jueves la comunidad ha sumado 1.484 positivos en las últimas 24 horas, cuarta mayor cifra de la pandemia. "¿Y todo está controlado?", ha preguntado la socialista a Moreno, a quien ha recriminado que la situación "se le ha ido de las manos".

Al respecto, Juanma Moreno le ha pedido que "no genere alarma cuando no hay necesidad". No obstante, ha reconocido que todos están "alarmados y asustados", pero considera que ella, como dirigente del principal grupo de la oposición, "no puede echar más leña al fuego para encontrar su sitio en una oposición, en la que no lo encuentra".

"Debería hablar sobre por qué no hizo nada en los seis años que gobernó", le ha recriminado Juanma Moreno, quien le ha asegurado que "en un año y nueve meses yo no tengo varitas mágicas".

Por todo ello, le ha pedido que, aunque todo es mejorable, le haga llegar sus propuestas a través de la Consejería de Salud. "Lo que no puede hacer es meter fuego literalmente en los medios y en las redes sociales porque eso es de irresponsable y no va con una persona que ha tenido el honor de ser la presidenta de Andalucía".