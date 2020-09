Andalucía vigilará las segundas residencias de madrileños para controlar posibles brotes importados

En Andalucía no habrá ninguna recomendación para limitar la presencia de ciudadanos procedentes de Madrid ante el auge de positivos de Covid-19 pero sí se va a iniciar un proceso de monitorización de sus segundas residencias en esta región. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el Consejo de Gobierno.

Durante su intervención desde el Antiguo Hospital de Santiago en Úbeda, Moreno ha hecho hincapié en que no tiene previsto hacer lo mismo que el Ejecutivo catalán con los madrileños. En concreto, el presidente Quin Torra recomendó este lunes no viajar a la Comunidad de Madrid y abogó por establecer controles de temperatura en las estaciones de tren y aeropuertos para los viajeros procedentes de la capital. Pero Moreno no ve esta postura "ni prudente ni oportuna".

En este sentido, el presidente andaluz ha insistido en que no se limitará su presencia pero sí se vigilarán sus segundas residencias, sobre todo en la zona de la costa, con una presencia mayor de sanitarios. El objetivo, poder controlar más rápidamente cualquier situación de brote de coronavirus importado.

"Andalucía es una comunidad solidaria y abierta al mundo y, en este sentido, no se va a plantear ninguna limitación", ha subrayado Moreno. Asegura que vive la situación de Madrid "con preocupación y dolor” y pide que la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades "sea efectiva y honesta”.

Madrid es la comunidad que más casos de contagio de coronavirus está registrando en las últimas semanas. Por ello, se ha restringido la movilidad en 37 zonas básicas de salud, que se encuentran en seis distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y en otros siete municipios de la región (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastian de los Reyes y Alcobendas).