Fernando López Miras (c), presidente de la Región de Murcia, este domingo por la noche en el hotel Rincón de Pepe, junto a los candidatos murcianos al Congreso y el Senado. Badía

Miras sobre la victoria del PP de Feijóo: "Hoy se termina el tiempo de la indecencia, de la corrupción y de la incapacidad"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras celebra la victoria de Alberto Núñez Feijóo y asegura que los españoles han pedido con contundencia un cambio al frente del Gobierno. El Partido Popular se impone en 40 de los 45 municipios de la Región de Murcia y logra cuatro de los diez diputados en juego en la circunscripción. López Miras confía en que Feijóo cumplirá sus promesas en sus primeros cien días, incluyendo el Trasvase Tajo-Segura, financiación autonómica e infraestructuras.

Fernando López Miras entró feliz al 'cuartel general' del PP en el Hotel Rincón de Pepe en Murcia por la victoria que sitúa a Alberto Núñez Feijóo en el Palacio de la Moncloa, si cierra un pacto con la extrema derecha de Vox.

También estaba satisfecho el presidente del Ejecutivo regional y líder de los populares murcianos porque se han impuesto en las urnas en 40 de los 45 municipios de la Región de Murcia.

"¡Por fin, se acabó! ¡El Partido Popular ha ganado las elecciones! Sánchez es historia. Alberto Núñez Feijóo será presidente del Gobierno", según ha remarcado Fernando López Miras, jefe del Gobierno regional y barón autonómico de los populares.

El PP de López Miras se ha hecho con 4 de los 10 diputados que estaban en juego en la circunscripción de Murcia, mientras que el PSOE ha logrado 3 diputados y ha evitado el sorpasso de Vox que también ha obtenido 3, pero se ha quedado 12.000 votos de distancia los socialistas.

López Miras, este domingo, celebrando la victoria de Núñez Feijóo en las elecciones generales. EL ESPAÑOL

"Los españoles han hablado con contundencia y han dicho que quieren a Feijóo como presidente". "Hoy se termina el tiempo en el que nadie tomaba decisiones, hoy se termina el tiempo de la indecencia, de la corrupción y de la incapacidad". "Vamos a hacer a España mucho mejor"

López Miras ha ondeado una bandera de la Región de Murcia para devolverle el gesto a Pedro Sánchez durante su mitin en el Pabellón Príncipe de Asturias de la capital del Segura.

"Hemos sido una de las comunidades autónomas donde el PP ha sacado de sus mejores resultados de toda España", según ha remarcado el líder de los populares, en alusión a la victoria lograda por el partido en 40 municipios.

Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, este domingo por la noche, recibiendo la felicitación de una simpatizante por los resultados obtenidos por el PP. Badía

López Miras ha remarcado ante un salón lleno de militantes y simpatizantes que le ha coreado al grito de "presidente" que Núñez Feijóo cumplirá con las promesas que le hizo a la Región de Murcia, durante sus primeros cien días en la Moncloa.

Desde aprobar un pacto nacional del agua que garantice el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura; a un fondo de nivelación como antesala a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica y la mejora de infraestructuras -tales como el ferrocarril-.

"Hoy empieza el principio de todo: agua, infraestructuras y financiación". "Nuestros problemas y demandas tendrán solución".

López Miras ha remarcado que eso será posible porque con Sánchez no tenía interlocutor y ahora sí lo habrá con Núñez Feijóo. "Llamaremos a la Moncloa y se pondrá el teléfono el presidente del Gobierno".