Varios ciudadanos ejercen su derecho a voto para las elecciones generales, en la escuela Mercé Rodoreda. Europa Press

¿Qué es el voto CERA? Cuándo se conocerán los resultados definitivos de las elecciones generales del 29-N en España

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LO ESENCIAL Las claves El voto CERA corresponde al Censo Electoral de Residentes Ausentes, en el cual hay inscritos 2.769.645 españoles con derecho a voto en el extranjero para las elecciones del 29-N. Los resultados de la noche electoral son provisionales; el escrutinio general del voto exterior comenzará el viernes 4 de diciembre a cargo de las juntas electorales provinciales. El recuento de estos votos del extranjero puede ser decisivo en aquellas circunscripciones donde el reparto de escaños al Congreso y Senado sea muy ajustado. La Junta Electoral Central publicará los resultados definitivos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 40 días después de que concluya el escrutinio general.

El recuento de las elecciones generales del 29 de noviembre no terminará durante la noche electoral. Aunque el escrutinio de las mesas permitirá conocer una primera distribución de los escaños del Congreso y el Senado, todavía quedará pendiente incorporar los votos de los españoles residentes en el extranjero.

Se trata del voto CERA, que puede influir en el reparto de diputados y senadores en aquellas circunscripciones donde la diferencia entre candidaturas sea especialmente ajustada. Más de 2,7 millones de españoles residentes en el extranjero están llamados a participar en los comicios.

Por este motivo, los resultados que se conozcan este domingo tendrán carácter provisional. El escrutinio general comenzará el viernes 4 de diciembre y se prolongará hasta el día 7, cuando las juntas electorales provinciales revisarán las actas y contabilizarán los votos pendientes.

CERA son las siglas del Censo Electoral de Residentes Ausentes, en el que figuran los ciudadanos españoles que residen habitualmente en el extranjero y mantienen su derecho a votar en las elecciones españolas. En los comicios del 29-N, este censo cuenta con 2.769.645 electores.

Estos ciudadanos pueden votar por correo postal o depositar su papeleta presencialmente en las urnas habilitadas en embajadas, consulados y otros centros autorizados. Una vez finalizado el plazo, la documentación se remite a España para que las juntas electorales provinciales incorporen esos sufragios al recuento.

El escrutinio general de las elecciones comenzará el viernes 4 de diciembre, quinto día posterior a la jornada electoral. Las encargadas de realizarlo serán las juntas electorales provinciales, que deberán revisar las actas de las mesas y comprobar la documentación correspondiente al voto CERA.

Durante este procedimiento se verificará que los electores están inscritos en el censo y que los sobres cumplen los requisitos legales. Después se introducirán las papeletas admitidas en las urnas y se contabilizarán los votos para el Congreso y el Senado.

Resultados definitivos

Una vez finalizado el escrutinio general, todavía habrá que esperar para la publicación oficial de los resultados. El Ministerio del Interior explica que los resultados definitivos de las elecciones generales se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la Junta Electoral Central.

La normativa establece que esta publicación se realiza 40 días después de que finalice el escrutinio general de las juntas electorales provinciales. Por tanto, el recuento del voto CERA permitirá completar el escrutinio de diciembre, pero la publicación oficial de los resultados definitivos llegará posteriormente.