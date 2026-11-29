Qué pasa tras las elecciones generales: cuándo se constituye el Congreso y cómo se elige al presidente del Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves El escrutinio general de los votos de las elecciones se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre. El Congreso de los Diputados y el Senado celebrarán sus sesiones constitutivas el próximo 23 de diciembre. El candidato a la investidura necesitará mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en una segunda votación 48 horas después. Si ningún candidato logra ser investido en un plazo de dos meses desde la primera votación, se disolverán las Cámaras y se convocarán nuevas elecciones.

El cierre de los colegios electorales no significa que España tenga ya un nuevo presidente del Gobierno. Una vez finalice la jornada electoral, comienza un proceso institucional que incluye el recuento definitivo, la constitución de las Cortes Generales y una votación de investidura en el Congreso.

Los resultados conocidos durante la noche electoral son provisionales. Las juntas electorales provinciales realizarán el escrutinio general entre el 4 y el 7 de diciembre, un recuento que incorpora también los votos de los españoles residentes en el extranjero. Después se proclamarán oficialmente los candidatos electos.

Una vez proclamados los resultados, el siguiente paso será la constitución de las nuevas Cortes. El Real Decreto 806/2026 establece que el Congreso de los Diputados y el Senado celebrarán sus sesiones constitutivas el próximo 23 de diciembre, a partir de las 10:00 horas.

Debate Sánchez - Feijóo, en directo EFE

En el Congreso, la sesión comenzará bajo la presidencia del diputado electo de mayor edad, asistido por los dos más jóvenes, que actuarán como secretarios. Esta Mesa de Edad dirigirá la elección de la Mesa definitiva, formada por la Presidencia, cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías.

Los diputados también deberán jurar o prometer acatar la Constitución. Una vez elegida la Mesa y completados los trámites, el presidente del Congreso declarará constituida la Cámara y lo comunicará al Rey, al Senado y al Gobierno. Así arrancará oficialmente la nueva legislatura.

Con la constitución del Congreso comienza el procedimiento de investidura. El Rey, tras consultar con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno a través del presidente de la Cámara baja.

La Constitución no obliga a que el candidato sea el líder del partido más votado. La clave es que pueda reunir los apoyos suficientes en el Congreso. Por eso, ganar las elecciones no convierte automáticamente al candidato de la lista más votada en presidente del Gobierno.

El candidato deberá exponer su programa político ante el Congreso y solicitar la confianza de los diputados. En la primera votación necesitará mayoría absoluta: al menos 176 votos favorables de un total de 350 escaños. Si no alcanza esa cifra, podrá someterse a una segunda votación.

Esa segunda votación tendrá lugar 48 horas después y bastará con lograr mayoría simple: más votos a favor que en contra. Si obtiene la confianza de la Cámara, el Rey lo nombrará presidente del Gobierno. Después, los ministros serán nombrados también por el jefe del Estado, a propuesta del presidente.

¿Y si nadie es investido?

Si el candidato no obtiene la confianza de la Cámara, podrán plantearse otras propuestas y repetirse el procedimiento. Sin embargo, la Constitución fija un límite de dos meses desde la primera votación de investidura para que algún candidato consiga finalmente la confianza del Congreso.

Si transcurre ese plazo sin una investidura, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso. Mientras tanto, el Gobierno saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo.