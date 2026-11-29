Una persona vota durante las elecciones generales, en el colegio C.P. Maruja Mallo, a 29 de noviembre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). A. Pérez Meca Europa Press

Por qué un partido puede tener más votos y menos diputados: así funciona el reparto de escaños del 29-N

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LO ESENCIAL Las claves El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 escaños asignados por circunscripciones provinciales mediante la regla o método D'Hondt. Madrid encabeza la atribución de representación con 38 diputados al ganar un escaño respecto a 2023, mientras que Cádiz pierde uno y se queda con ocho. Las formaciones políticas precisan superar una barrera del 3% de los votos válidos en cada provincia para optar a la asignación de representantes. La distribución territorial del voto provoca que un partido pueda sumar más papeletas a nivel nacional pero conseguir menos escaños en la Cámara Baja.

El resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre no depende únicamente del número total de votos que consigue cada partido en España. El sistema electoral establece un reparto de diputados por provincias, por lo que la distribución territorial del voto resulta determinante para configurar el Congreso de los Diputados.

En total, la Cámara Baja está formada por 350 diputados, que representan a las 50 provincias españolas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para distribuirlos se utiliza el conocido como método D'Hondt, una fórmula matemática que convierte los votos obtenidos por cada candidatura en escaños.

Este sistema también explica por qué una formación puede conseguir más votos en el conjunto del país y, sin embargo, obtener menos diputados que otra. La clave está en cómo se distribuyen los apoyos en cada circunscripción electoral.

Escaños en cada provincia

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que cada provincia constituye una circunscripción electoral. Esto significa que los votos se contabilizan y los diputados se asignan por separado en cada territorio, en lugar de realizar un único reparto nacional.

Cada provincia tiene garantizados dos diputados, mientras que Ceuta y Melilla cuentan con uno cada una. Los 248 escaños restantes se distribuyen entre las provincias en función de su población.

De cara a las elecciones generales del 29-N, Madrid es la provincia que más representantes elige, con 38 diputados, seguida de Barcelona, con 32. Valencia cuenta con 16, mientras que Sevilla y Alicante eligen 12 cada una.

En el extremo contrario se encuentra Soria, que dispone de dos representantes. Ávila, Teruel, Zamora y Segovia eligen tres diputados cada una. Además, respecto a las elecciones generales de 2023, Madrid ha ganado un escaño y Cádiz ha perdido uno, por lo que esta última provincia pasa de elegir nueve diputados a ocho.

¿Cómo funciona la ley D'Hondt?

Una vez finalizado el recuento, se aplica el método D'Hondt para determinar cuántos diputados consigue cada partido en cada provincia. Se trata de un sistema de representación proporcional que tiene en cuenta los votos obtenidos por las distintas candidaturas.

Antes de realizar el reparto, las formaciones políticas deben superar una barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en cada circunscripción. Quienes no alcancen ese porcentaje quedan excluidos del procedimiento. Para este cálculo se incluyen los votos en blanco, pero no los nulos.

A continuación, los votos de cada candidatura se dividen entre 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta completar el número de escaños que corresponden a esa provincia. Los diputados se asignan a los cocientes más elevados, ordenados de mayor a menor.

Por ejemplo, si una provincia reparte ocho diputados, se seleccionan los ocho resultados más altos de todas las candidaturas que hayan superado el umbral electoral. Cada uno de esos resultados representa un escaño para el partido correspondiente.

Más votos y menos diputados

La distribución provincial es uno de los factores que explica las diferencias entre el porcentaje de votos y el número de representantes que consigue cada formación.

Los escaños no se asignan en función de los votos totales de España, sino que se calculan de manera independiente en cada circunscripción. Por tanto, dos partidos con un número parecido de papeletas pueden obtener resultados diferentes en el Congreso si sus apoyos están repartidos de distinta manera.

Además, la barrera del 3% puede dejar fuera a candidaturas que cuentan con miles de votos, pero que no alcanzan el porcentaje mínimo en determinadas provincias.

De esta manera, se entiende que la concentración territorial del voto también influye en el resultado final.

¿Cómo se reparte el Senado?

El Senado utiliza un procedimiento diferente al del Congreso de los Diputados. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y los ciudadanos pueden votar hasta a tres candidatos.

En las circunscripciones insulares, el reparto varía según el territorio: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres senadores, mientras que Ibiza, Formentera, Menorca y Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma eligen uno cada una. Ceuta y Melilla cuentan con dos representantes por ciudad autónoma.

En la próxima legislatura, la Cámara Alta estará formada por 269 senadores: 209 elegidos mediante sufragio universal y otros 60 designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en función de su población.