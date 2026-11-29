Mapa calle a calle de las elecciones generales en Zaragoza: ¿cuál ha sido el partido ganador en cada barrio?

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAOL publica un mapa interactivo para consultar el partido ms votado calle a calle, por barrios y distritos en Zaragoza durante las elecciones generales del 29-N. La participacin electoral alcanza un rcord histrico en la jornada del 29 de noviembre, registrando un 68,02% a las 18:00 horas, casi 15 puntos ms que en 2023. En las elecciones de 2023, el PP se impuso en Zaragoza con el 36,06% de los votos y en 7 de los 12 distritos, mientras que el PSOE triunf en los 5 restantes. Los colegios electorales permanecen abiertos de 9:00 a 20:00 horas, permitiendo la identificacin mediante DNI, pasaporte, permiso de conducir o la app MiDNI.

EL ESPAÑOL publica un mapa con el partido más votado en las elecciones generales del 29 de noviembre en cada calle de Zaragoza, en sus barrios y en sus distritos.

Los datos empezarán a cargarse a las 20:00, cuando cierren los colegios, y el mapa se actualizará durante la madrugada.

Ver el mapa completo ↓ Cargando mapa...

Cómo usar el mapa

Para ver una zona hay que escribir una calle en el buscador, por ejemplo, el paseo de la Independencia, o ampliar el mapa sobre el barrio.

El color de cada zona es el del partido más votado. Al pulsar sobre ella se ve el reparto de votos.

La participación el 29-N

La participación electoral alcanza un récord histórico del 68,02% a las 18:00 horas, el porcentaje más alto en Democracia a esta hora.

Este porcentaje supone 14,89 puntos más que en 2023 y 4,57 puntos más que en 1996, el año con mayor participación histórica a esta hora.

A las 14:00, la participación era del 45,75%, lo que también supuso el porcentaje más alto de la historia.

Qué votó Zaragoza en 2023

En las generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular (PP) fue el más votado en la ciudad de Zaragoza. Obtuvo 130.067 votos, el 36,06% de los válidos, según el Ministerio del Interior.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró 109.015 votos (30,23%). Vox fue tercero, con 52.801 (14,64%), sólo 218 votos por delante de Sumar, que se estrenaba en unas generales y sumó 52.583 (14,58%).

Aragón Existe obtuvo 5.702 votos (1,58%) y el Partido Aragonés (PAR), 1.922 (0,53%).

Votaron 363.536 de los 501.691 electores, el 72,46%. En noviembre de 2019, la participación había sido del 72,50%.

Los 12 distritos en 2023

El Ministerio del Interior divide Zaragoza en 12 distritos electorales, que no coinciden exactamente con las 15 juntas municipales. Según sus resultados por mesa, publicados en Infoelectoral, el PP ganó en siete y el PSOE, en cinco. En los 12, ambos ocuparon los dos primeros puestos.

Los distritos del PP fueron Casco Histórico, Centro, San José, el que agrupa Universidad, Casablanca y Sur, y el de Oliver-Valdefierro y Miralbueno. También ganó en el de Santa Isabel y los barrios rurales del norte, y en el de los barrios rurales del oeste, entre ellos Casetas, Garrapinillos y Monzalbarba.

Centro fue donde el PP consiguió su porcentaje más alto, el 54,38% de los votos válidos. En Universidad, Casablanca y Sur alcanzó el 42,24%.

En los barrios rurales del oeste se dio el resultado más ajustado: 2.401 votos para el PP y 2.353 para el PSOE, una diferencia de 48.

🔴DIRECTO ELECCIONES 29N con Pedro J. Ramírez, Jorge Calabrés, Cruz Sánchez de Lara y Arturo Criado

El PSOE ganó en Delicias, Las Fuentes, La Almozara, Torrero-La Paz y el distrito de Actur-Rey Fernando y El Rabal.

Actur-Rey Fernando y El Rabal es el distrito con más electores de la ciudad, 102.274. Allí el PSOE sumó 25.668 votos y el PP, 22.964.

En Delicias, 88 votos separaron al PSOE (16.385) del PP (16.297). Las Fuentes dio al PSOE su porcentaje más alto, el 37,63%.

Sumar fue tercero en seis distritos y Vox, en los otros seis. La participación fue del 65,84% en los barrios rurales del oeste, la más baja, y del 79,16% en Centro, la más alta.

Votar el 29-N en Zaragoza

La jornada electoral en Zaragoza empieza a las 8:00 del domingo 29 de noviembre, con la constitución de las mesas. Los colegios abren a las 9:00 y cierran a las 20:00.

Ante la mesa se puede presentar DNI, pasaporte o permiso de conducir, siempre el documento original. El Ministerio del Interior no admite fotocopias, pero sí el pasaporte y el permiso caducados.

La aplicación MiDNI, que permite llevar el DNI en el teléfono, también está autorizada por la Junta Electoral Central.

El colegio y la mesa de cada elector constan en la tarjeta censal. Si no se encuentra, la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el número 900 343 232 facilitan ese dato. EL ESPAÑOL lo explica paso a paso en cómo saber el colegio electoral que corresponde el 29-N.

El resultado agregado de Zaragoza está en página de resultados de las elecciones generales en la ciudad de Zaragoza. EL ESPAÑOL reúne en su página general los resultados de las elecciones generales en toda España.