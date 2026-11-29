Mapa calle a calle de las elecciones generales en Valencia: ¿qué partido ha sido el ganador en cada barrio?

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL ofrece un mapa interactivo para consultar el partido ganador de las elecciones generales del 29-N por calles, barrios y distritos en Valencia. La participación electoral del 29-N en Valencia alcanzó un récord histórico del 68,02% a las 18:00 horas, lo que supone 14,89 puntos más que en las elecciones de 2023. En las elecciones de 2023, el PP fue la fuerza más votada en la ciudad de Valencia al imponerse en 13 distritos, mientras que el PSOE ganó en los seis restantes. Los colegios electorales permanecen abiertos de 9:00 a 20:00 horas y la Junta Electoral Central permite identificar mediante DNI, pasaporte, carné de conducir o la app MiDNI.

El mapa de EL ESPAÑOL permitirá ver qué partido gana las elecciones generales del 29 de noviembre en cada calle de Valencia, en sus barrios y en sus 19 distritos.

Los primeros datos llegarán a las 20:00, con el cierre de los colegios, y este mapa se irá completando por calles, barrios y distritos durante la madrugada.

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Cómo usar el mapa

Basta con escribir una dirección en el buscador, por ejemplo, la avenida del Puerto, o con ampliar el mapa sobre el barrio que se quiera consultar.

Cada zona tiene el color del partido más votado en ella. Al pulsarla se ve el reparto de votos.

La participación el 29-N

La participación electoral alcanza un récord histórico del 68,02% a las 18:00 horas, el porcentaje más alto en Democracia a esta hora.

Este porcentaje supone 14,89 puntos más que en 2023 y 4,57 puntos más que en 1996, el año con mayor participación histórica a esta hora.

A las 14:00, la participación era del 45,75%, lo que también supuso el porcentaje más alto de la historia.

Qué votó Valencia en 2023

En las generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular (PP) fue el más votado en la ciudad de Valencia. Logró 158.522 votos, el 36,53% de los válidos, según el Ministerio del Interior.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo 127.884 votos (29,47%). Sumar, que en la Comunidad Valenciana concurrió en coalición con Compromís, sumó 76.880 (17,72%), y Vox, 61.250 (14,11%).

🔴DIRECTO ELECCIONES 29N con Pedro J. Ramírez, Jorge Calabrés, Cruz Sánchez de Lara y Arturo Criado

Era la primera vez que esa coalición se presentaba a unas generales. En 2019, Compromís y Unidas Podemos lo hicieron por separado.

Votaron 437.212 de los 576.218 electores, el 75,87%. En noviembre de 2019, la participación había sido del 75,07%.

Los distritos de Valencia 2023

El boletín de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia sitúa al PP como fuerza más votada en 13 distritos y al PSOE, en seis.

El PP ganó en Ciutat Vella, l'Eixample, Extramurs, Campanar, la Saïdia, el Pla del Real, Patraix, Quatre Carreres, Camins al Grau, Algirós, Benimaclet, Pobles del Nord y Pobles del Sud.

La ventaja más amplia la obtuvo en l'Eixample: 12.626 votos frente a 4.887 del PSOE. Quatre Carreres le dio su cifra más alta, 14.343 votos.

En cuatro de esos distritos, la Saïdia, Patraix, Algirós y Benimaclet, el PSOE quedó a menos de 700 votos.

El PSOE se impuso en l'Olivereta, Jesús, Poblats Marítims, Rascanya, Benicalap y Pobles de l'Oest. El PP fue segundo en los seis.

L'Olivereta tuvo el resultado más ajustado de la ciudad. El PSOE obtuvo 7.875 votos y el PP, 7.835: una diferencia de 40.

El PSOE no fue segundo en todos los distritos del PP. En Ciutat Vella le superó Sumar, por 3.063 votos frente a 3.040. En el Pla del Real, Vox (3.090) quedó por delante del PSOE (3.043).

Sumar terminó tercero en 15 distritos. La abstención fue del 16,0% en el Pla del Real, la más baja, y del 29,8% en l'Olivereta, la más alta.

Votar el 29-N en Valencia

En Valencia, como en el resto de España, los colegios permanecen abiertos de 9:00 a 20:00 el domingo 29 de noviembre. La constitución de las mesas está fijada a las 8:00.

En la mesa hay que mostrar el DNI, el pasaporte o el carné de conducir en su versión original. El Ministerio del Interior precisa que los dos últimos valen aunque estén caducados y que no se admiten copias.

Otra posibilidad es MiDNI, la aplicación del DNI digital, que la Junta Electoral Central ha aceptado para estas generales.

El número de mesa y la dirección del colegio vienen impresos en la tarjeta censal. Sin ella, pueden obtenerse en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) o por teléfono, en el 900 343 232, como recoge el artículo sobre cómo consultar el colegio electoral del 29-N.

La cifra global de la ciudad se publica en página de resultados de las elecciones generales en la ciudad de Valencia. Para el conjunto del país, EL ESPAÑOL ofrece los resultados electorales de toda España.