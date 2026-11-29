Mapa calle a calle de las elecciones generales en Sevilla EE

Mapa calle a calle de las elecciones generales en Sevilla: ¿quién ha ganado en cada barrio de la ciudad?

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL ofrece un mapa interactivo para consultar calle a calle, en los barrios y en los 11 distritos de Sevilla, el partido más votado en las elecciones generales. La jornada electoral registra un récord histórico de participación a las 18:00 horas al alcanzar el 68,02%, lo que representa 14,89 puntos más que en las anteriores de 2023. En las últimas generales de 2023 el PP ganó en la capital hispalense al imponerse en 7 distritos, mientras que el PSOE fue la fuerza más votada en los 4 restantes. Los colegios electorales permanecen abiertos de 9:00 a 20:00 horas, permitiéndose la identificación con DNI, pasaporte, carné de conducir o la app MiDNI.

En este mapa de EL ESPAÑOL se podrá consultar qué partido gana las elecciones generales del 29 de noviembre en cada calle de Sevilla, en sus barrios y en sus 11 distritos.

Hasta las 20:00, hora de cierre de los colegios, no habrá resultados. Los resultados en este mapa por calles, barrios y distritos aparecerán a lo largo de la madrugada.

Ver el mapa completo ↓ Cargando mapa...

Cómo usar el mapa

Se puede buscar una calle concreta, como la calle Asunción, o ampliar el mapa hasta el barrio que interese.

Cada zona aparece con el color del partido más votado. Al pulsarla se abre el detalle de los votos.

La participación el 29-N

La participación electoral alcanza un récord histórico del 68,02% a las 18:00 horas, el porcentaje más alto en Democracia a esta hora.

Este porcentaje supone 14,89 puntos más que en 2023 y 4,57 puntos más que en 1996, el año con mayor participación histórica a esta hora.

A las 14:00, la participación era del 45,75%, lo que también supuso el porcentaje más alto de la historia.

Qué votó Sevilla en 2023

El Partido Popular (PP) ganó en la ciudad de Sevilla en las generales del 23 de julio de 2023, con 139.961 votos. Fue el 37,28% de los válidos, según el Ministerio del Interior.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó segundo, con 126.276 votos (33,63%). Sumar, que se presentaba por primera vez a unas generales, obtuvo 53.167 (14,16%), y Vox, 46.282 (12,32%).

Votaron 379.078 de los 529.319 electores, el 71,61%. En noviembre de 2019, la participación había sido del 72,15%.

Los 11 distritos en 2023

El Anuario Estadístico de la Ciudad de Sevilla 2023, que elabora el Servicio de Estadística del Ayuntamiento con datos del Ministerio del Interior, recoge siete distritos ganados por el PP y cuatro por el PSOE.

El PP se impuso en Casco Antiguo, Nervión, Sur, Triana, San Pablo-Santa Justa, Bellavista-La Palmera y Los Remedios.

Los Remedios fue el distrito con el porcentaje más alto del PP, el 65,3% de los votos válidos. Le siguió Nervión, con el 55,9%.

En San Pablo-Santa Justa se dio el resultado más ajustado de la ciudad: 12.965 votos para el PP y 11.584 para el PSOE.

🔴DIRECTO ELECCIONES 29N con Pedro J. Ramírez, Jorge Calabrés, Cruz Sánchez de Lara y Arturo Criado

El PSOE ganó en Macarena, Cerro-Amate, Norte y Este-Alcosa-Torreblanca. En los cuatro, el PP quedó segundo.

Cerro-Amate dio al PSOE su porcentaje más alto, el 49,7%. Este-Alcosa-Torreblanca, el distrito con más electores de Sevilla (82.373), le dio 22.391 votos, frente a 17.484 del PP.

En seis de los siete distritos del PP, el PSOE fue segundo. La excepción fue Los Remedios, donde Vox logró 2.990 votos y el PSOE, 1.711.

Sumar acabó tercero en siete distritos y Vox, en Nervión, Sur y Bellavista-La Palmera. La participación fue del 61,4% en Cerro-Amate, la más baja, y del 83,0% en Los Remedios, la más alta.

Votar el 29-N en Sevilla

El domingo 29 de noviembre, los colegios de Sevilla abren a las 9:00 y cierran a las 20:00. Las mesas quedan constituidas antes, a las 8:00.

Para votar sirve cualquiera de estos documentos, en original: DNI, pasaporte o permiso de conducir. El Ministerio del Interior acepta los dos últimos caducados y rechaza las fotocopias.

El elector puede usar también la aplicación MiDNI, con el DNI digital. Lo ha permitido la Junta Electoral Central.

Cada sevillano con derecho a voto tiene asignados un colegio y una mesa, que figuran en su tarjeta censal. Si no la ha recibido, puede consultarlos en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) o en el teléfono 900 343 232. La guía de EL ESPAÑOL para saber dónde votar el 29-N explica cada vía.

Quien busque únicamente el resultado de Sevilla en su conjunto lo encontrará en página de resultados de las elecciones generales en la ciudad de Sevilla. Los resultados de las generales del 29-N en toda España están en la página general de EL ESPAÑOL.