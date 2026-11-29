Mapa calle a calle de las elecciones generales en Madrid EE

¿Quién ha ganado en cada barrio de Madrid?: mapa calle a calle de las Elecciones Generales 2026

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL ofrece un mapa interactivo para consultar el partido ganador calle a calle y en los 21 distritos de la capital con los datos del escrutinio. En las elecciones generales de 2023, el PP se impuso en la ciudad de Madrid con el 41,77% de los votos y lideró en 17 distritos, mientras que el PSOE ganó en cuatro. Los distritos de Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas fueron los únicos donde el PSOE logró la primera posición frente al PP. Los colegios electorales abrirán el domingo de 9:00 a 20:00 horas, permitiéndose la identificación con DNI, pasaporte, carné de conducir o la aplicación MiDNI.

Este mapa de EL ESPAÑOL mostrará qué partido gana las elecciones generales del 29 de noviembre en cada calle de Madrid y en cada uno de sus 21 distritos.

Estará vacío hasta la madrugada del domingo al lunes. A partir de ahí se irá rellenando con los datos del escrutinio.

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Cómo usar el mapa

El buscador admite el nombre de una calle, por ejemplo, la calle de Alcalá. También se puede ampliar el mapa hasta llegar al barrio que se quiera consultar.

Cada zona se colorea con el partido más votado. Al pulsar sobre ella aparece el reparto de votos.

Qué votó Madrid en 2023

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular (PP) ganó en la ciudad de Madrid con 720.388 votos, el 41,77% de los válidos, según el Ministerio del Interior.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó segundo, con 471.303 votos (27,32%). Detrás quedaron Sumar, que se estrenaba en unas generales, con 283.840 (16,45%), y Vox, con 213.500 (12,38%).

Votaron 1.736.978 madrileños, el 73,37% del censo. En noviembre de 2019, la participación había sido del 74,04%.

Distritos de Madrid en 2023

Según los resultados por mesa que publica el Ayuntamiento de Madrid, el PP fue la fuerza más votada en 17 distritos y el PSOE, en cuatro.

Los cuatro del PSOE fueron Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas. En todos ellos el PP quedó segundo.

El PP se impuso en Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas.

El segundo puesto fue para el PSOE en 16 de ellos. En Centro lo ocupó Sumar, con 19.343 votos, 273 más que el PSOE.

Tres distritos se decidieron por menos de 1.200 votos. En Carabanchel, el PP obtuvo 38.968 y el PSOE, 37.794. En Villa de Vallecas, el PSOE logró 18.410 y el PP, 17.278. En Vicálvaro, el PP sumó 14.402 y el PSOE, 13.759.

Fuencarral-El Pardo fue el distrito con más votantes: 143.201. Allí el PP consiguió 70.801 votos, más del doble que el PSOE (32.066).

Puente de Vallecas dio al PSOE su mejor cifra, 41.888 votos. El PP quedó segundo con 24.215, y Sumar, tercero con 23.981.

Vox fue tercero en seis distritos: Salamanca, Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Hortaleza. Sumar ocupó esa posición en otros 14.

Votar el 29-N en Madrid

Las mesas electorales de Madrid se constituyen el domingo 29 de noviembre a las 8:00. Una hora después abren los colegios, que cerrarán a las 20:00.

Cada votante debe identificarse con el original de su DNI, su pasaporte o su permiso de conducir. Según el Ministerio del Interior, el pasaporte y el permiso sirven aunque hayan caducado. Las fotocopias no se aceptan.

La Junta Electoral Central ha autorizado en estas elecciones el uso de MiDNI, la versión digital del documento de identidad.

Quien no recuerde su colegio puede mirarlo en la tarjeta censal, en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) o llamando al 900 343 232. Los pasos están en nuestro artículo sobre cómo consultar el colegio electoral y la mesa del 29-N.

El total de la capital, sin desglose por calles, está en nuestra página de resultados de las elecciones generales en la ciudad de Madrid. Los resultados de las elecciones generales en toda España se actualizan en la página general de EL ESPAÑOL.