Mapa calle a calle de las elecciones generales en Barcelona EE

Mapa calle a calle de las elecciones generales en Barcelona: ¿a qué partido ha votado tu barrio?

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LO ESENCIAL Las claves Un mapa interactivo permite consultar el voto calle a calle, en los 73 barrios y 10 distritos de Barcelona durante las elecciones generales. En las pasadas generales de 2023, el PSC fue la fuerza más votada en la ciudad con un 33,17% de los sufragios, imponiéndose en 9 de los 10 distritos. El Partido Popular logró la victoria en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi y en cinco barrios específicos de la capital catalana en 2023. Las urnas de las elecciones generales permanecen abiertas de 9:00 a 20:00 horas, permitiéndose la identificación con DNI, pasaporte, carné de conducir o el DNI digital.

Este mapa de EL ESPAÑOL mostrará el partido más votado en las elecciones generales del 29 de noviembre en cada calle de Barcelona, en sus 73 barrios y en sus 10 distritos.

Hasta el cierre de los colegios, a las 20:00, no hay datos oficiales. Los datos por calles, barrios y distritos se incorporarán durante la madrugada.

Ver el mapa completo ↓ Cargando mapa...

Cómo usar el mapa

Para consultar una zona, se puede escribir una calle en el buscador, como el paseo de Gràcia, o ampliar el mapa sobre un barrio.

Cada zona lleva el color del partido más votado. Al pulsar encima se abre el reparto completo.

Qué votó Barcelona en 2023

El PSC ganó en la ciudad de Barcelona en las generales del 23 de julio de 2023. Obtuvo 240.916 votos, el 33,17% de los válidos, según el Ministerio del Interior.

Sumar quedó segundo, con 122.564 votos (16,87%). En Cataluña se presentó junto a En Comú Podem, y era su primera cita con unas generales. El Partido Popular (PP) fue tercero, con 115.384 (15,88%).

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtuvo 88.457 votos (12,18%); Junts per Catalunya, 75.207 (10,35%), y Vox, 42.218 (5,81%).

Votaron 730.567 de los 1.084.391 electores, el 67,37%. En noviembre de 2019, la participación había sido del 73,41%.

Los 10 distritos en 2023

Según los datos por sección censal del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona, el PSC ganó en nueve distritos. El PP fue la fuerza más votada en Sarrià-Sant Gervasi.

Los nueve del PSC fueron Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. Sumar quedó segundo en ocho de ellos.

Les Corts fue la excepción: allí el segundo puesto fue para el PP, con 10.017 votos, frente a los 11.822 del PSC. Sant Martí dio al PSC su cifra más alta, 39.625 votos.

En Sarrià-Sant Gervasi, el PP sumó 22.931 votos. Le siguieron el PSC, con 15.856, y Junts, con 11.671.





El PP ganó en cinco barrios. Cuatro están en Sarrià-Sant Gervasi: Sarrià, Les Tres Torres, Sant Gervasi - la Bonanova y Sant Gervasi - Galvany. El quinto es Pedralbes, en Les Corts.

De esos cinco, Sant Gervasi - Galvany fue donde el PP logró más votos: 8.296, frente a los 4.992 del PSC.

En los otros 68 barrios ganó el PSC. Entre ellos hay dos de Sarrià-Sant Gervasi: el Putxet i el Farró y Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

En la Vila de Gràcia, 95 votos separaron al PSC (5.649) de Sumar (5.554). En la Clota, en Horta-Guinardó, la diferencia entre ambos fue de seis votos: 91 frente a 85.

Votar el 29-N en Barcelona

La votación en Barcelona va de las 9:00 a las 20:00 del domingo 29 de noviembre. Antes, a las 8:00, se forman las mesas.

Hay tres documentos válidos para identificarse: DNI, pasaporte y permiso de conducir, siempre originales. El pasaporte y el permiso se admiten incluso caducados, según el Ministerio del Interior; las fotocopias, no.

La Junta Electoral Central ha dado validez además al DNI digital, que se enseña desde el teléfono a través de MiDNI.

El colegio y la mesa asignados aparecen en la tarjeta censal. Si se ha extraviado, el dato está disponible en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) y en el 900 343 232. EL ESPAÑOL detalla el procedimiento en la guía para saber dónde votar el 29-N.

Para ver solo el total de Barcelona, sin el detalle por calles, está en nuestra página de resultados de las elecciones generales en la ciudad de Barcelona. La página general de EL ESPAÑOL recoge los resultados del 29-N en el conjunto de España.