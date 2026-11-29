Testigos señalan que tanto el investigado como la directora de la entidad conocían los maltratos, mientras que la defensa penalista niega la existencia de agresiones a los menores.

La Policía Canaria sospecha que un centro abierto por la ONG en Senegal se utilizaba como vía para desviar fondos y vincular la entidad con actividades de narcotráfico.

A Quintana Ramos también se le atribuye la omisión de denunciar palizas a menores en los centros, realizadas con mecheros, táseres y toallas mojadas, además de seleccionar a monitores con perfiles violentos.

Un juzgado de Las Palmas investiga a Juan Enrique Quintana Ramos, excargo del PSOE y exdirector regional de la ONG Quorum Social 77, por supuestamente usar dinero de la entidad para remodelar su vivienda particular.

El Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria investiga al excargo del PSOE en Gáldar (Gran Canaria) y ex director regional de los centros de menores inmigrantes Quorum Social 77, Juan Enrique Quintana Ramos, por la presunta ampliación de su vivienda particular con fondos de la ONG.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, a Quintana Ramos se le atribuye el "uso de viviendas y propiedades familiares, financiados con fondos propios de la entidad".

A este presunto delito se le sumaría el de omisión de denunciar las palizas que recibían los jóvenes de los centros de Quorum Social 77.

De hecho, como ya informó este periódico, y en relación a esos malos tratos a los chicos, Quintana Ramos escribió a una de las trabajadoras por WhatsApp que "las toallas mojadas no dejan marca".

Los menores eran agredidos mediante el uso de táseres, quemados con mecheros y asfixiados y golpeados con las toallas, según testimonios recogidos en la investigación judicial.

Juan Enrique Quintana Ramos, el ex director regional de los centros de menas en Canarias y excargo del PSOE en Gáldar (Gran Canaria). E. E.

Dinero del narcotráfico

El atestado de la Policía Canaria subraya que durante el operativo policial del pasado 24 de julio se procedió a la entrada de una de las propiedades de Quintana Ramos.

Durante el registro, se pudo constatar la "remodelación de esta para ser utilizada como centro por parte de la entidad".

Al menos dos testigos señalaron la existencia de que se iba a financiar y remodelar una de las viviendas del excargo del PSOE mediante el uso de fondos de la oenegé.

También se sospecha que uno de los centros de la red de Quorum Social 77, abierto en Senegal, "es otra vía para desviar dinero y vincular el centro con actividades delictivas del narcotráfico".

Los agentes canarios consideran que a través del continente africano es desde donde operaba la red del narcotraficante llamado Fran El Pisahuevos.

Desde el citado país, este narco transportaría la mercancía hasta las costas de Canarias.

Este centro le daría la llave para inyectar grandes cantidades de dinero, de procedencia lícita, por parte de la entidad para actividades ilícitas, siempre según los testimonios recogidos en la investigación policial.

A la izquierda, la presidenta de Quórum Social 77, Delia García; y a la derecha, su director de centros, Juan Enrique Quintana. RR.SS Quórum/Juan Enrique Quintana

Presente en agresiones

Quintana Ramos estaba, de acuerdo con las declaraciones prestadas por los testigos, "presente en muchas de las agresiones" a los menores.

"No intervenía, salvo para decir que cuidaran las agresiones para no dejar marca".

Las agresiones se saldaban con cejas rotas, fracturas en las costillas y en ocasiones dejaban a los jóvenes inconscientes.

Todos estos actos vejatorios también eran conocidos por la directora de la entidad, Delia García, quien "daba las órdenes pertinentes".

García exigía a los monitores que retirasen los móviles a los jóvenes para que estos no pudieran grabar las palizas que recibían.

El perfil de los monitores contratados por estos centros era el de "hombres corpulentos y con conocimientos en artes marciales".

La instrucción de seleccionar a este perfil concreto era dada por Quintana Ramos, según reflejan los investigadores del caso.

Varios testimonios apuntan a que el excargo socialista se jactaba del aspecto de estos monitores, enviando a los "perfiles más violentos" a los macrocentros de la entidad.

Excargo del PSOE

Quintana Ramos figura como exsecretario de Acción Social del PSOE en el municipio grancanario de Gáldar, al noroeste de la isla.

Además, el 17 de noviembre de 2021 fue invitado a una ponencia "sobre la inmigración en Canarias" en el Parlamento de Canarias.

Fue presentado como "experto en dispositivos de atención de emergencias de menores extranjeros no acompañados".

También fue presentado como "experto en violencia juvenil", además de "ejercer como profesor universitario".

Quintana Ramos durante su ponencia en el Parlamento de Canarias. Parlamento de Canarias

Durante su intervención, el socialista sostuvo que "desde hace unos años se observa cómo se incrementa la llegada de menores a nuestras costas".

"Lo que parecía un hecho puntual, nos hemos ido percatando que no cesa. El problema no se ha acabado", advirtió.

Quintana Ramos afirmó que su entidad, Quorum Social 77, había reducido su número de plazas para "poder ofrecer una atención más individualizada".

"No más marroquíes"

El pasado 10 de enero de 2025, varios directores de centros fueron a la oficina de uno de ellos.

En el interior de dicha oficina se encontraba Aridani, el jefe del centro Fortaleza IV, junto a su subdirector, Franco, y un educador llamado Yeray.

Una testigo relata que escuchó "muchos gritos" de un joven marroquí llamado Farid, los cuales alertaron a casi una docena de chicos más.

Todos ellos, "alterados y asustados" salieron de sus habitaciones y exigieron a los educadores que les entregaran los teléfonos y les dejaran salir de allí.

En un momento dado, Farid intentó agredir a Aridani, quien decidió enviarle al centro de corrección Bandana, junto a los otros cuatro jóvenes implicados en una agresión sexual.

Delia García, la presidenta de la ONG canaria Quorum Social 77. E. E.

Tras este episodio, trasladaron a Farid a la Península y Quintana Ramos, el excargo socialista, dio la orden de "no admitir a más marroquíes" en el centro.

Es más. La testigo sostiene que en este correccional se hacían las denominadas "bienvenidas", que consistían en dar palizas a los menores.

A pesar de que Quintana Ramos diera la orden relativa a los marroquíes, se mantuvieron a cuatro menores de esta nacionalidad: uno por tener un hermano en la isla, dos por estar escolarizados, y el último, por buen comportamiento.

El abogado penalista Rafael Jiménez de Oliva, quien representa a varios de los investigados, asegura que "no hubo maltratos" y tratará de demostrar la inocencia de sus defendidos.