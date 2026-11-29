Numerosas personas votan durante las elecciones generales, en el Ayuntamiento de Santander, a 29 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España). Juanma Serrano Europa Press

A qué hora cierran los colegios electorales hoy: horario de las urnas y hasta cuándo se puede votar el 29-N

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LO ESENCIAL Las claves Los colegios electorales permanecen abiertos este domingo 29 de noviembre desde las 9:00 hasta las 20:00 horas (hora local). Si a las 20:00 horas hay electores dentro del centro o en su acceso, la LOREG permite que depositen su voto, pero no se admitirá a quien llegue después. Para votar es obligatorio presentar un documento de identidad original con foto (DNI, pasaporte, carné de conducir o DNI digital en MiDNI), aunque esté caducado.

Los españoles están llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. Una de las principales dudas es conocer a qué hora abren y cierran los colegios electorales.

La jornada electoral se desarrollará de forma ininterrumpida, desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas. En Canarias, se aplicará el mismo horario, pero adaptado a la hora insular.

Además, la normativa contempla algunas particularidades para quienes acudan a votar en los últimos minutos. Estas son las claves para participar en las elecciones.

¿A qué hora cierran?

Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 9:00 horas de este domingo 29 de noviembre. Desde ese momento, los ciudadanos podrán acudir a su mesa para depositar su voto.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 20:00 horas. A esa hora, los presidentes de mesa anunciarán el final de la votación.

¿Y si llego a las 20:00 horas?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 88, contempla qué ocurre cuando llega la hora de cierre y todavía hay personas esperando para votar.

En ese caso, quienes estén dentro del colegio electoral o en su acceso podrán votar. Los ciudadanos que lleguen después de las 20:00 horas no podrán depositar su papeleta.

¿Qué documentación hace falta?

Para ejercer el derecho al voto es necesario acreditar la identidad ante los miembros de la mesa. Para ello, se puede presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir original.

Los documentos pueden estar caducados, pero deben incluir una fotografía. También se admite el DNI digital mediante la aplicación MiDNI. No se aceptan fotocopias ni resguardos de renovación.