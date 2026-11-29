A qué hora se conoce al ganador de las elecciones: datos provisionales y cuándo llegan los resultados definitivos

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LO ESENCIAL Las claves Más de 38,6 millones de electores están llamados a las urnas para elegir 350 diputados y 209 senadores. Los primeros datos oficiales y provisionales se difundirán a partir de las 21:00, tras el cierre de los colegios en Canarias. El Ministerio del Interior informará sobre los avances de participación durante la jornada a las 14:30 y a las 18:30. El escrutinio definitivo y el recuento del voto CERA desde el extranjero comenzarán a partir del viernes 4 de diciembre.

España vota este domingo 29 de noviembre en las elecciones generales, con más de 38,6 millones de electores llamados a las urnas para elegir 350 diputados y 209 senadores.

Los colegios electorales abren a las 09:00 y no cierran hasta las 20:00, sin interrupción y con una salvedad, pues quien ya esté dentro del local o en la cola a esa hora, aún podrá votar.

A partir de ahí, la noche será larga. Aunque el recuento empieza a las 20:00, el primer dato oficial no se conocerá hasta las 21:00.

Durante el día, el Ministerio del Interior ofrecerá dos avances para informar sobre los porcentajes de participación, a las 14:30 y a las 18:30.

Por qué esperar a las 21:00

Cuando en la Península y en Baleares se anuncia el fin de la votación, hay que tener en cuenta que en Canarias aún queda una hora de jornada. Sus colegios cierran a las 20:00 hora local, las 21:00 en el resto del país, por eso los resultados provisionales no se difunden antes de esa hora.

Mientras tanto, en la Península, el presidente de cada mesa introduce en la urna los votos por correo y da comienzo el recuento público, que se hace manualmente papeleta a papeleta.

Horas clave de la jornada

09:00: abren los colegios.

abren los colegios. 14:30 y 18:30: avances de participación del Ministerio de Interior.

avances de participación del Ministerio de Interior. 20:00: cierran los colegios en la Península y Baleares, y empieza el recuento.

cierran los colegios en la Península y Baleares, y empieza el recuento. 21:00: cierra Canarias y se empiezan a difundir los resultados provisionales.

cierra Canarias y se empiezan a difundir los resultados provisionales. A partir de las 22:00, según ha facilitado el Ministerio del Interior, y en función del avance del escrutinio, comparecencia con los resultados provisionales.

Resultado que no es definitivo

Los datos que se facilitarán el domingo por la noche son provisionales. El resultado definitivo se conocerá algunos días más tarde.

A partir del viernes 4 de diciembre, las juntas electorales provinciales hacen el escrutinio general. Revisan actas, reclamaciones y correcciones, y suman el voto CERA, el de los residentes ausentes en el extranjero, que no figura en los datos de la noche electoral.

Aun así, los datos provisionales serán una buena aproximación del reparto de escaños y de las mayorías posibles en la próxima legislatura. Los resultados oficiales, cuando se conozcan, se publicarán después en el BOE.