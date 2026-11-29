Quién ganó las elecciones generales del 23J de 2023: los resultados de PP, PSOE y Vox y cómo gobernó Pedro Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves En las elecciones generales del 23J de 2023, el PP ganó con 137 escaños y el PSOE quedó en segundo lugar con 121 diputados. Alberto Núñez Feijóo intentó la investidura en primer lugar, pero su candidatura fue rechazada tras lograr solo 172 votos a favor frente a 178 en contra. Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno al reunir 179 apoyos con el respaldo de ocho formaciones políticas distintas. Las encuestas previas al 29N proyectan un repunte del bipartidismo y una victoria del PP, que con el apoyo de Vox podría superar la mayoría absoluta.

Hoy, 29 de noviembre, España celebra unas elecciones generales en las que los españoles están llamados a elegir su representación en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez busca mantenerse en la Moncloa durante cuatro años más, mientras Alberto Núñez Feijóo aspira a convertirse en presidente del Gobierno y poner fin a ocho años de gobiernos socialistas.

Por ello, conviene recordar cuáles fueron los resultados de las elecciones de 2023, que permitieron investir a Pedro Sánchez como presidente.

Los resultados de 2023

En aquellas elecciones generales, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vieron por primera vez cara a cara en la carrera a la presidencia.

El 23 de julio, el PP ganó, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Consiguió 137 escaños, 48 más que en los comicios del 10N de 2019.

En segundo lugar quedó el PSOE de Pedro Sánchez, que obtuvo 121 diputados. Vox y Sumar completaron el reparto de escaños con 33 y 31 diputados, respectivamente.

En cuanto a las fuerzas territoriales, el reparto fue el siguiente: ERC (7), Junts per Catalunya (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1), Coalición Canaria (1) y UPN (1).

Feijóo ganó las elecciones y fue designado candidato a la investidura en primer lugar. Sin embargo, no logró reunir los apoyos suficientes para conseguir la mayoría absoluta.

El candidato popular sumó 172 votos a favor, con el respaldo de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Frente a ellos, hubo 178 en contra, por lo que se quedó a cuatro escaños de la mayoría.

Así, Pedro Sánchez logró reunir apoyos de ocho formaciones políticas y presentó su candidatura a la investidura.

El candidato socialista obtuvo 179 votos a favor con el apoyo de PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), EH-Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y Coalición Canaria (1).

El PP, Vox y UPN votaron en contra.

El resultado permitió a Sánchez conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para formar un Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar apoyado externamente por los partidos nacionalistas y regionalistas durante su legislatura.

Los sondeos del 29N

El último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL antes de la prohibición legal de publicar encuestas en los cinco días previos al 29-N pronosticó una victoria del PP de Feijóo con el 32% de los votos y 133 escaños.

El PSOE de Pedro Sánchez mantendría su tendencia al alza y alcanza el 29% y 115 escaños, seis menos que en julio de 2023, manteniendo congelada la ventaja de los populares en 3 puntos y 20 diputados.

La principal novedad del estudio fue el rebrote del bipartidismo: PP y PSOE crecen simultáneamente y concentran el 61% del sufragio y 248 escaños.

Un avance que penalizaría a Vox, cayendo hasta el 18,1% y 61 escaños, aunque duplicaría su resultado de 2023.

Con estas cifras, el bloque de derecha (PP, Vox y UPN) lograría reunir el 50,5% del voto y sumar 196 escaños, superando la mayoría absoluta.

Por el contrario, los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 apenas alcanzan 151 diputados (43,5%), lastrados por el desplome del Frente Amplio de Ada Colau, que se quedaría en el 4,6% y tan solo 5 escaños.