Quién ganará las elecciones generales del 29N según las últimas encuestas: resultados de PP, PSOE y Vox hoy -

Quién ganará las elecciones generales del 29N según las últimas encuestas: resultados de PP, PSOE y Vox hoy

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LO ESENCIAL Las claves Más de 38 millones de españoles están convocados este 29 de noviembre para decidir en las urnas la presidencia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL otorga la victoria al PP con 135 escaños y proyecta una mayoría absoluta del bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) con 196 diputados. Según SocioMétrica, el PSOE obtendría 115 escaños y la izquierda se situaría lejos de la mayoría absoluta necesaria de 176 diputados para reinvestir a Sánchez. El último barómetro del CIS contrasta situando al PSOE en primera posición con el 34,4% de los votos, aunque su muestra ha sido cuestionada por un sesgo favorable a los socialistas.

Más de 38 millones de españoles están llamados a las urnas hoy 29 de noviembre de 2026 en unas elecciones generales que decidirán el Gobierno de los próximos cuatro años.

Al frente hay dos alternativas: revalidar un Ejecutivo con Pedro Sánchez al frente o la alternativa del PP con Alberto Núñez Feijóo.

No se sabrán los resultados hasta esta noche. Sin embargo, las últimas encuestas pueden dar una idea de lo que se puede esperar de estos comicios.

Sociométrica de EL ESPAÑOL

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General en la Junta Central establece la prohibición y difusión de sondeos y encuestas electorales durante los cinco días anteriores al de la votación.

Así, el último sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL a fecha 23 de noviembre daba como ganador a Alberto Núñez Feijóo con 20 escaños de ventaja sobre el PSOE. Sumando los diputados de UPN en Navarra, sumarían 135 diputados.

El PP obtendría el 32% de los votos y superaría al PSOE con 3 puntos de intención de voto. Los socialistas conseguirían 115 escaños, seis menos que los 121 de julio de 2023.

La tercera fuerza sería Vox. La formación de Santiago Abascal alcanzaría el 18,1% y 61 escaños.

Con ese resultado, el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) sumarían el 50,5% del voto y alcanzarían los 196 escaños. Es decir, mayoría absoluta.

El resto de escaños se los repartirían: ERC (9), EH Bildu (7), Frente Amplio (5), Junts per Catalunya (5), Compromís (3), PNV (3), Adelante Andalucía (3), BNG (2) y Coalición Canaria (1).

La izquierda se quedaría así con 115 diputados. Muy lejos de la mayoría absoluta de 176 escaños necesaria para investir a Pedro Sánchez como presidente.

Además, partidos como Podemos, donde se presenta en solitario, y Se Acabó La Fiesta se quedarían sin representación en el Congreso de los Diputados.

CIS de Tezanos

José Félix Tezanos, presidente del CIS, lanzó el lunes su último barómetro antes de las elecciones. Sus datos chocaban con el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El organismo público español publicó que el PSOE ganaría las elecciones con el 34,4% de la intención de voto seguido por el PP con el 24,7% y Vox con el 15,6%. El Frente Amplio alcanzaría el 5,7%.

Las fuerzas territoriales conseguirían los siguientes resultados: ERC el 2,7%, EH-Bildu el 1,8%, Compromís 1,8%, Adelante Andalucía 1,7%, BNG 1,1%, Junts 1%, PNV 0,7% y Coalición Canaria 0,3%.

Al concentrar sus votos en sus respectivas regiones, lograrían transformar porcentajes estatales reducidos en grupos parlamentarios estables dentro de sus circunscripciones.

La principal controversia de la encuesta del CIS está en la composición de su muestra, que presenta importantes desviaciones respecto al comportamiento electoral real de 2023.

El PSOE aparece sobrerrepresentado en 11,3 puntos, mientras que el PP está infrarrepresentado en 5,9, lo que supone una diferencia de 17,2 puntos favorable a los socialistas.

Además, solo el 10,6% de los encuestados reconoce haberse abstenido en aquellos comicios, frente al 30,3% real.

Estas diferencias cuestionan la representatividad de la muestra y obligan a analizar con cautela una estimación que amplía considerablemente la ventaja del PSOE sobre el PP.