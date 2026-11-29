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LO ESENCIAL Las claves Las elecciones generales del 29-N cuentan con un presupuesto de 243,4 millones de euros, lo que supone un incremento aproximado del 10% (22,6 millones más) respecto a los comicios de julio de 2023. El coste medio por cada uno de los 38,6 millones de electores llamados a votar se sitúa en aproximadamente 6,30 euros por persona. Correos representa la partida más elevada del presupuesto con 104 millones de euros (42,73%), destinados a gestionar el voto por correo y la distribución de 60.000 dispositivos de DNI digital. El resto del presupuesto se reparte en gastos de administraciones públicas (89,5 millones), logística (36 millones), difusión del escrutinio y telecomunicaciones (10,99 millones) e imprevistos (2,84 millones).

Organizar unas elecciones generales en España supone un importante desembolso para las arcas públicas. Los comicios celebrados este domingo 29 de noviembre cuentan con un presupuesto de 243.408.647,68 euros, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

La cifra representa un incremento aproximado de un 10% respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando se destinaron 220,8 millones de euros a organizar la cita con las urnas. En términos absolutos, el presupuesto ha aumentado en unos 22,6 millones respecto a los anteriores comicios.

Si se divide el presupuesto total entre los 38.616.949 electores llamados a participar, el resultado es de aproximadamente 6,30 euros por persona. Se trata de una estimación del gasto presupuestado por elector, con independencia de que finalmente acuda a votar o no.

Así se reparte el presupuesto

La partida más elevada corresponde a Correos, que recibirá 104 millones de euros, el 42,73% del presupuesto. Le siguen los gastos de las administraciones públicas, con 89,53 millones (36,78%), y la logística electoral, que cuenta con algo más de 36 millones (14,81%).

El resto se distribuye entre la difusión del escrutinio provisional y las telecomunicaciones, con 10,99 millones de euros (4,52%) y una partida de 2,84 millones (1,17%) reservada para otros imprevistos. Estas cantidades completan los 243,4 millones previstos por el departamento de Interior.

Los 104 millones destinados a Correos responden al papel que desempeña el operador postal durante todo el proceso electoral. Entre sus funciones se encuentran gestionar las solicitudes y los envíos del voto por correo, distribuir la documentación necesaria para los comicios y trasladar los envíos relacionados con la jornada de votación.

Además, en estas elecciones la compañía pública ha participado en la distribución de más de 60.000 dispositivos lectores del DNI digital, que permiten a las mesas electorales comprobar la identidad de los ciudadanos que deciden acreditarse mediante la aplicación MiDNI.

Otros gastos relacionados

La partida de las administraciones públicas, que supera los 89,5 millones de euros, cubre los recursos necesarios para organizar la jornada electoral. Por su parte, los más de 36 millones destinados a logística permiten preparar y distribuir los materiales necesarios para que los colegios puedan abrir con normalidad.

A estas cantidades hay que sumar las subvenciones públicas que reciben las formaciones políticas por los resultados obtenidos y determinados gastos electorales, que no forman parte del presupuesto de organización y logística de Interior. Por tanto, los 243,4 millones no incluyen todas las partidas de gasto público asociadas al proceso electoral.