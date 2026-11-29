¿Qué candidato ha ganado en tu provincia?: los resultados de las elecciones generales del 29-N en 2026

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular gana las elecciones generales con 133 escaños y podría alcanzar la mayoría absoluta sumando los 52 diputados de Vox y el representante de UPN. El PSOE se mantiene en segunda posición con 117 diputados, mientras que Vox se consolida como tercera fuerza política tras subir 19 escaños. Frente Amplio sufre una notable caída al obtener solo 10 escaños (más 3 de su coalición valenciana), y la eurodiputada Irene Montero no consigue representación. En el ámbito territorial destacan el ascenso de ERC (11), EH Bildu (7) y BNG (2), frente al retroceso sufrido por Junts (5) y el PNV (3).

El escrutinio de las elecciones generales del 29 de noviembre dibuja un nuevo mapa político en España, con diferencias territoriales en el reparto de escaños y cambios en el liderazgo de varias provincias.

El Partido Popular (PP) se sitúa como primera fuerza a nivel nacional, seguido del PSOE, mientras Vox y las formaciones de ámbito autonómico también ganan peso en distintas circunscripciones.

En el ámbito territorial, destacan el avance de ERC y EH Bildu, el retroceso de Junts y el PNV y la entrada de Adelante Andalucía en el Congreso. También crecen BNG y Coalición Canaria, en unos comicios que dejan resultados diferentes según la provincia y la comunidad autónoma. El siguiente mapa de EL ESPAÑOL muestra los ganadores de cada provincia y se irá actualizando a lo largo de la madrugada.

Cómo usar el mapa

Se puede buscar una provincia concreta, como Murcia, o ampliar el mapa hasta el barrio que interese.

Cada zona aparece con el color del partido más votado. Al pulsarla, se abre el detalle de los votos.

Los resultados del 29-N

El PP ha ganado las elecciones generales con 133 escaños, cuatro menos que en 2023. Sin embargo, podrá alcanzar la mayoría absoluta con los 52 diputados de Vox y el representante de UPN. Alberto Núñez Feijóo podría convertirse así en el nuevo presidente del Gobierno.

El PSOE vuelve a quedar en segunda posición, con 117 diputados, cuatro menos que en los anteriores comicios. Por su parte, Vox se consolida como tercera fuerza política al crecer en 19 escaños, hasta alcanzar los 52 representantes.

Frente Amplio sufre una importante caída, pasa de los 31 diputados que obtuvo Sumar en 2023 a solo 10, a los que se suman tres representantes de su coalición valenciana. Irene Montero, eurodiputada de Podemos, no consigue escaño por Madrid.

Entre los partidos territoriales, ERC sube hasta los 11 diputados y EH Bildu alcanza los siete. En cambio, Junts pierde dos escaños y se queda con cinco, mientras que el PNV baja hasta los tres. El BNG también mejora sus resultados y duplica su representación, pasando de uno a dos diputados.

Las 50 provincias en 2023

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Partido Popular fue la fuerza más votada en la mayor parte de España. Los populares se impusieron en 40 provincias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y lograron una amplia ventaja territorial sobre el resto de formaciones.

El PSOE consiguió la victoria en seis provincias: Álava, Badajoz, Cáceres, Navarra, Las Palmas y Sevilla. Si se incluye al PSC, su marca en Cataluña, los socialistas también fueron la fuerza más votada en Barcelona y Lleida.

Por su parte, Junts se impuso en Girona y Tarragona, mientras que EH Bildu fue la formación más votada en Gipuzkoa. El PNV, por su parte, ganó en Bizkaia, una de las circunscripciones donde los partidos nacionalistas consiguieron superar a las grandes formaciones estatales.

En conjunto, los resultados reflejaron el predominio del PP en la mayoría de las provincias españolas, aunque el PSOE mantuvo su fortaleza en algunos territorios y los partidos nacionalistas conservaron su liderazgo en varias circunscripciones del País Vasco y Cataluña.