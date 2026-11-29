Una Salvamar remolca un cayuco hacia el Puerto de La Restinga, a 27 de noviembre de 2026, en El Hierro, Tenerife, Islas Canarias (España). Europa Press Canarias

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LO ESENCIAL Las claves Un total de 128 migrantes han llegado a El Hierro a bordo de dos cayucos en una sola jornada, tras varios días de navegación desde Senegal y Mauritania. Rescatadas 219 personas durante la noche del sábado, en dos embarcaciones en las que viajaba un hombre fallecido y varios ocupantes que precisaron atención médica. Canarias supera las 16.000 llegadas en un mes de noviembre histórico, siendo El Hierro la isla que soporta la mayor presión asistencial al recibir más personas que su población censada.

Después de un mes de récord, en este domingo de elecciones han llegado 128 personas a la isla de El Hierro en dos cayucos.

En el primer cayuco, se encontraban 86 personas que han llegado hasta El Hierro después de ser asistidas por la Salvamar Acrux. La segunda de las embarcaciones ha llegado al puerto de La Restinga con 42 personas a bordo tras seis días de navegación desde Senegal.



Fuentes de los servicios de emergencia y de Salvamento Marítimo han indicado que sobre las 14:35 la Guardia Civil ha informado de la localización de la embarcación a unos 24 kilómetros del puerto herreño.



Después de ello el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife ha movilizado al helicóptero Helimer 204 que ha confirmado la localización de la embarcación.



Las 42 personas, entre ellos cuatro mujeres y dos menores, son todos originarios de Mauritania y Senegal.



Tras ser asistidos por el servicio sanitario instalado en el puerto, la Unidad Militar de Emergencias ha tenido que trasladar a una persona al hospital.

Fallece un hombre

Durante la noche del sábado al domingo, 219 personas han sido rescatadas de dos cayucos. En uno de ellos, había una persona que había fallecido debido a la travesía.

Se encontraba en la segunda embarcación, que ha sido rescatada este domingo con 88 personas de Senegal y Gambia después de siete días de navegación desde Mbour (Senegal).

A bordo iban 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, además de la persona fallecida.



Un joven que navegaba en la embarcación ha tenido que recibir asistencia sanitaria y ser trasladado al hospital de campaña de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para recibir atención hospitalaria.



La otra embarcación arribó a La Restinga durante la noche del sábado con 131 personas de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mali, tras ocho días de navegación desde Sekunda (Gambia).



En ella viajaban 88 hombres, 26 mujeres y 17 menores (12 niños y cinco niñas).



Seis de sus ocupantes necesitaron asistencia sanitaria, aunque ninguno tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.



Entre las personas atendidas había una mujer embarazada de cinco meses que se encontraba asintomática y fue sometida a una revisión, además de los cuadros frecuentes de deshidratación o el llamado "pie de patera".



En la atención a ambas embarcaciones han intervenido equipos sanitarios desplegados en La Restinga, con participación del Servicio de Urgencias Canario, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Cruz Roja.



Estas nuevas llegadas se producen apenas dos días después de la última tragedia de la Ruta Canaria frente a El Hierro, cuando un cayuco que había permanecido diez días en el mar fue localizado a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de la isla con 90 supervivientes y 14 cadáveres.



La ONG Caminando Fronteras sostiene que en aquella embarcación, que había salido de Banjul (Gambia), viajaban unas 120 personas y elevaría por ello a 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos.



Se espera que los 14 cadáveres sean inhumados este domingo en cementerios de los tres municipios de la isla.

Un mes de récord

Es más, todo el mes ha estado marcado por la llegada incesante de cayucos. Este noviembre, han llegado a Canarias más de 160 embarcaciones —principalmente cayucos— con más de 16.000 personas migrantes, marcando un récord histórico mensual en la ruta atlántica.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, indicó que la situación en la isla de El Hierro continuaba siendo "muy complicada".

La isla concentró la mayor parte de las llegadas: de las 130 embarcaciones registradas hasta el 23 de noviembre, 109 tenían como destino El Hierro. Entre el 1 y el 24 de noviembre llegaron a la isla 15.025 personas, una cifra superior a los 12.040 habitantes censados en ella.

El mayor número llegó el 24 de noviembre. 1.971 personas arribaron a la isla en 14 cayucos, la cifra diaria más alta desde que hay registros en España. Entre ellas viajaba una persona fallecida y nació una bebé de cuatro días.