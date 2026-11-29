Se prevé que las labores de extracción del combustible y la carga en el dique suroeste se prolonguen durante varias semanas, contando con el apoyo logístico e industrial de las petroquímicas locales.

El Gobierno de la Región de Murcia ha recurrido la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia alegando el peligro ambiental para la zona, mientras que Marina Mercante advierte que el buque constituye un riesgo inminente.

El armador del barco seleccionó el puerto cartagenero y depositó una garantía financiera exigida de 4,68 millones de euros para poder efectuar el traslado desde la zona del siniestro en Ibiza.

La Dirección General de la Marina Mercante determinó que el puerto de Cartagena (Escombreras) es la única alternativa viable y segura para albergar al buque 'Med Emre', ante el riesgo que representa su carga de 7.000 toneladas de gasóleo.

La Dirección General de la Marina Mercante dio un plazo máximo de tres horas a la compañía del Med Emre, cuando el buque naufragó cerca de Ibiza, para adoptar "medidas eficaces y necesarias para poner fin al riesgo generado para el medio ambiente y para la seguridad marítima", a la vista del cargamento que transportaba: 7.000 toneladas de gasóleo.

Así lo recoge una resolución de la Dirección General de la Marina Mercante donde se exponen los motivos por los que ha sido escogido el puerto de Cartagena frente a otras alternativas como Palma de Mallorca, Alicante o Valencia, con un emplazamiento "próximo al siniestro".

"Se concluye del resultado de la evaluación técnica comparativa realizada que el puerto de Cartagena (Escombreras) es el único viable", según expone el citado documento de la Dirección General de la Marina Mercante.

"El puerto de Cartagena (Escombreras) es el único de la zona que dispone de un muelle, el dique suroeste, con suficiente calado máximo operativo para albergar el buque". "El dique suroeste alcanza los calados necesarios a pocos metros del cantil del muelle (a 7 metros ya se alcanzan 35 metros)".

"Proporcionando un entorno abrigado y en calma para ejecutar de forma segura y prolongada operaciones de evaluación, inmersiones subacuáticas y trabajos asociados a la extracción de la carga y al posterior adrizamiento y reflotamiento del buque en condiciones de oleaje, viento y corriente mínimos, lo que evita que el buque sufra movimientos violentos que agraven grietas, vías de agua o daños estructurales".

No obstante, este documento reconoce el argumento expuesto por Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, para presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia pidiendo medidas cautelarísimas que impidan la llegada de este buque al puerto de Cartagena, por el riesgo ambiental que entraña el gasóleo del Med Emre.

"Se considera que dicho buque constituye un peligro inminente que supone una amenaza para la seguridad marítima y de la navegación, así como para la integridad del medio ambiente marino", tal y como reconoce la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante.

"De acuerdo con la información disponible y las valoraciones técnicas efectuadas, resulta necesario adoptar con carácter urgente medidas encaminadas a garantizar la flotabilidad del buque, salvaguardar la seguridad marítima y de la navegación y prevenir la contaminación del medio marino".

El remolcado del buque Med Emre hacia el puerto de Cartagena. EL ESPAÑOL

Una fuente del Gobierno de la Región de Murcia remarca que al margen de los criterios técnicos que expone el documento, "quien propone que venga el buque a Cartagena es el armador, seguramente, porque para ellos económicamente es lo más barato".

Así lo recoge el punto tercero de la resolución donde el armador del Med Emre responde en el plazo máximo de 3 horas que se le había impuesto el pasado miércoles, tras el naufragio del buque, y directamente escoge la dársena de Escombreras.

"La compañía ISM del buque, la entidad YMN TANKER DENIZ ISLETMECILIGI, a través de su asegurador, la entidad Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig), presenta plan de salvamento preliminar en el que, en base al análisis de riesgos y observaciones realizadas, solicita que el buque se traslade al puerto de Cartagena. Asimismo, solicita que el traslado lo efectúe el remolcador nombrado 'Clara Campoamor' de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima".

Para que el buque con bandera de Malta pusiera rumbo a Cartagena había que abonar una "garantía" económica, como condición sine qua non, tal y como advierte la Marina Mercante.

"A los efectos de esta autorización, se exige la constitución de una garantía financiera por un importe de 4.687.000 euros, a la compañía ISM del buque [...]. "Esta garantía se constituirá en una entidad bancaria con domicilio en España, a favor de la Dirección General de la Marina Mercante".

Tal "garantía" se ha constituido porque en el punto séptimo de la resolución que autoriza el traslado del buque a Cartagena, a pesar de la oposición frontal del Gobierno murciano, se advierte al armador de que Salvamento Marítimo (SASEMAR) podrá "reclamar los gastos derivados de su intervención" y por "la ejecución de las operaciones de remolque" que desarrolla el buque Clara Campoamor a una velocidad de 1 a 2 nudos.

"SASEMAR tendrá derecho al premio o compensación que se derive de su intervención en las operaciones de remolque y traslado y en la forma que se convenga para su reparto en el contrato de prestación de servicios al efecto".

Las operaciones de remolcado del buque. Delegación del Gobierno de Murcia

El armador también ha presentado un plan de remolcado que está siendo monitorizado por el Ministerio de Transportes y que era otra de las condiciones impuestas para dar el visto bueno a la dársena de Escombreras frente a Palma de Mallorca, Alicante o Valencia.

Así lo aprueba la Marina Mercante: "Autorizar su acogida en el puerto de Cartagena como la única solución viable para la protección de la vida humana en el mar, de la seguridad de la navegación y del medio ambiente marino de los espacios marítimos españoles, de acuerdo con el plan de salvamento presentado".

Está previsto que el Med Emre llegue a Cartagena este lunes y los trabajos para extraer 7.000 toneladas de gasóleo se prolongarán semanas, salvo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emita un auto oponiéndose a ello, como reclama el Gobierno murciano.

"La retirada de la carga y de los combustibles propios y el posterior adrizamiento y reflotamiento del buque se estima que se prolongará durante varias semanas", tal y como expone la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante.

Dique suroeste

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción han avanzado que vigilarán los trabajos que se desarrollarán en el dique suroeste.

Este emplazamiento se ha escogido -según la Marina Mercante- porque "no tiene restricciones en cuanto a las mercancías peligrosas transportadas por el buque, lo que permite realizar las operaciones de extracción de la carga en un ambiente controlado y seguro".

Tareas de inspección del casco del buque antes de iniciar su remolcado a Cartagena. Delegación del Gobierno de Murcia

Los colectivos ecologistas estarán muy pendientes porque el puerto de Cartagena cuenta con 10 espacios protegidos del Mediterráneo, dentro de la Red Natura 2000, y la autorización al remolcado del buque admite que existen riesgos y por eso se han escogido las instalaciones portuarias de la ciudad trimilenaria: "Dispone de industrias auxiliares que proporcionan infraestructuras y apoyo logístico inmediato".

"Cartagena dispone de una base de lucha contra la contaminación de Salvamento Marítimo, que puede proporcionar apoyo logístico de forma inmediata en caso de necesidad", según recalca el documento.

"Teniendo en cuenta que se han de extraer unas 7.000 toneladas de carga y unas 160 toneladas de combustible, el puerto de Cartagena dispone de empresas petroquímicas que pueden facilitar el tratamiento de la carga extraída del buque y que pueden proporcionar apoyo logístico, evitando trasiegos buque a buque y realizándolos directamente a tierra.

"Además, en caso de fugas permite desplegar medios y sistemas de contención de derrames de hidrocarburos".