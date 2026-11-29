El estreno del DNI digital causó problemas de cobertura e incidencias en varios colegios electorales, afectando a votantes como la ministra Mónica García.

Alberto Núñez Feijóo votó en el instituto donde estudió Pedro Sánchez, mientras este apeló a una movilización histórica.

La Guardia Civil tuvo que localizar y trasladar a los miembros de una mesa electoral en Andorra (Teruel) para poder constituirla.

Villarroya no logra batir su récord de votación rápida debido a la demora en la llegada del voto por correo.

A las 8 de la mañana puntualmente, una hora antes de la apertura oficial del colegio electoral, ocho de los nueve vecinos empadronados en el municipio riojano de Villarroya estaban ya preparados, como cada año, para votar en tiempo récord.

A excepción de uno, que decidió emitir su voto por correo y no llegó a tiempo por el retraso de la cartera. Es solo una de las anécdotas electorales que han puesto la nota de color a este 29 de noviembre.

Allí, en esta localidad situada a unos 63 kilómetros de Logroño, sus nueve vecinos empadronados aspiraban a superar su propio récord de ser el municipio más rápido de España en cerrar las urnas. No lo han conseguido.

Los cinco electores que no formaban parte de la mesa han tardado un minuto y 23 segundos en votar. Una marca muy alejada de los 26 segundos que Villarroya consiguió en las elecciones generales de 2023.

Pero ni siquiera entonces podía cerrarse el colegio: faltaba que llegara la cartera con el voto por correo. Finalmente, la trabajadora, que desempeñaba por primera vez esta función en el municipio, ha llegado a las 09.28 horas, "agobiada" por la expectación mediática.

Después, han depositado sus papeletas los tres miembros de la mesa y se ha podido cerrar el colegio. Los nueve votos han pasado entonces al recuento, pero sin lograr un nuevo récord electoral, que aún mantiene.

A rastras a la mesa electoral

De Villarroya a Andorra, en Teruel, la jornada electoral ha dejado otras escenas curiosas. Allí, la Guardia Civil ha tenido que intervenir para garantizar la constitución de una mesa electoral.

El titular y su suplente no se habían presentado a primera hora, lo que había impedido que pudiera comenzar a funcionar con normalidad.

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha explicado que los agentes localizaron a ambos y los trasladaron al colegio electoral. Una vez allí, la mesa pudo constituirse "con total normalidad".

Más allá de la anécdota, el incidente no ha impedido que la jornada electoral aragonesa haya arrancado sin grandes contratiempos. Según Herrero, las 2.216 mesas de las tres provincias estaban constituidas y no se habían registrado incidencias reseñables.

La delegada también ha informado de la aparición de dos pintadas en sendos colegios electorales de Zaragoza, que fueron limpiadas rápidamente por los servicios municipales.

Feijóo y el colegio de Sánchez

La jornada también ha dejado una coincidencia política con cierta ironía. El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido a votar junto a su mujer, Eva Cárdenas, al Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid.

Se trata, curiosamente, del centro en el que Pedro Sánchez cursó el bachillerato.

Desde su colegio electoral, Feijóo ha aprovechado para pedir a los españoles que "no voten con miedo, sino con memoria" porque hoy cuando, ha dicho, "los españoles cogen el timón".

Unos minutos antes, cerca de las 09.15 horas, el presidente del Gobierno y candidato socialista fue el primero de los aspirantes en acudir a las urnas, y lo hizo solo, puesto que su esposa, Begoña Gómez, había votado por correo.

Sánchez, por su parte, animó a la ciudadanía a "movilizarse, a participar y a votar por el futuro de nuestro país". Tras ejercer su derecho a voto, confesó que ve "una movilización histórica" y que, por eso, tiene "buenas sensaciones".

Mónica García y más incidentes

Fuera de las anécdotas, este 29N también ha dejado incidentes en distintas partes de España, como los relacionados con el uso del DNI digital.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha protagonizado una de esas escenas al olvidarse el DNI físico y tener que recurrir a su versión electrónica para poder ejercer su derecho al voto.

Al llegar al centro electoral se ha dado cuenta de que no llevaba consigo el documento de identidad físico, por lo que ha optado por utilizar el DNI electrónico.

El problema ha sido que no tenía cobertura en el interior del colegio, por lo que ha tenido que salir al exterior acompañada de un apoderado de la mesa para poder utilizarlo, tras lo cual ha regresado para depositar su voto.

Precisamente, el uso del DNI digital para votar está produciendo algunas incidencias en algunos colegios de todo el territorio nacional, han informado a EFE fuentes del Ministerio del Interior.

Unas incidencias que, tal y como aseguran las mismas fuentes, están siendo subsanadas por la Policía Nacional, en unos comicios que son los primeros en los que se puede utilizar para identificarse en las urnas el DNI digital.

Para poder usarlo, las mesas tienen que disponer de un dispositivo de lectura que, según Interior, es seguro.